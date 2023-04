Les millimètres de pluie attendus au cours des prochains jours à Montréal, dans Lanaudière et dans les Laurentides font craindre des inondations mineures dans ces régions, où les autorités se disent cependant prêtes à réagir.

Les secteurs situés en bordure du lac des Deux Montagnes et de la rivière des Prairies présentent notamment un risque élevé d'inondations mineures. Le lac Saint-Louis, la rivière des Mille Îles et la rivière du Nord, dans les secteurs de Lachute et de Saint-Jérôme, sont eux aussi sous étroite surveillance de la Sécurité publique du Québec.

Dans l'ouest de Montréal, les autorités municipales ont fait le point lundi matin en expliquant que la fonte de la neige provoquée par les récents épisodes de chaleur et les pluies attendues au cours des prochains jours justifient la mise en alerte des services de sécurité civile municipaux.

Ce mode alerte signifie que les arrondissements, les villes liées et le centre des mesures d'urgence sont en coordination pour commencer à préparer et activer les gens sur le terrain dans l'éventualité où les inondations arrivent dans les prochains jours , a expliqué le chef de division du Service de sécurité incendie de Montréal, Martin Guilbault.

« On demande aux citoyens de se préparer. La responsabilité du citoyen est de s'organiser pour protéger sa demeure. » — Une citation de Martin Guilbault, chef de division du Service de sécurité incendie de Montréal

[Il suffit] d'avoir une trousse d’urgence de 72 heures pour être capable d’être autonome , a détaillé le chef de division pour illustrer la façon dont les citoyens peuvent justement se tenir prêts.

Et si jamais on doit évacuer, [les citoyens doivent se demander] : est-ce que j’ai quelqu'un chez qui je peux aller, des amis? Est-ce que j’ai besoin de protéger des meubles dans mon sous-sol? Est-ce que je devrais monter des meubles à l’étage?

Les éléments essentiels que doit contenir une trousse d'urgence de 72 heures, selon le gouvernement du Québec De l'eau potable (6 litres par personne).

De la nourriture non périssable (pour au moins trois jours).

Un ouvre-boîte manuel.

Une radio à piles avec des piles de rechange.

Une lampe frontale ou de poche avec des piles de rechange ou encore une lampe à manivelle.

Un briquet ou des allumettes et des chandelles.

Une trousse de premiers soins comprenant des antiseptiques, des analgésiques, des bandages adhésifs, des compresses de gaze stérile, des ciseaux, etc.

Des pompes, des digues... et des prières

Déjà, lundi, Radio-Canada a pu constater que des employés d'un sous-traitant de la Ville de Montréal s'affairaient à poser une dizaine de digues dans le secteur de Pierrefonds et des environs au cas où la rivière des Prairies sortirait de son lit.

Ce quartier avait été touché par des inondations en 2017 et en 2019. En 2017, la Ville a fait presque zéro , a raconté un citoyen rencontré près de l'endroit où travaillaient les employés d'Hydra/SRS lundi. On avait averti que le niveau de la rivière augmentait, mais ils n’ont rien fait.

L'homme s'est en outre montré très peu rassuré par l'installation de digues. En 2019, ils ont fait la même chose et ça n’a pas fonctionné.

Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, a toutefois assuré que cette année, la Ville est prête.

« Il y a des équipes déjà sur le terrain en mode alerte. On a appris de 2017 et de 2019. C’est de là qu’on a fait des plans d’intervention uniquement pour les inondations, ce qu’il n’y avait pas avant. » — Une citation de Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique, comité exécutif, Ville de Montréal

À L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, le maire Stéphane Côté assure que l'arrondissement se prépare à la crue printanière depuis plusieurs semaines déjà, notamment avec l'installation de plusieurs pompes. D'autres pompes doivent être livrées au cours des prochains jours.

Là aussi, des cols bleus ont commencé à installer des digues de façon préventive. Pour le moment, la situation est somme toute normale pour le secteur à ce temps-ci de l'année. Les choses peuvent toutefois débouler rapidement, surtout avec la pluie qu'on annonce cette semaine. Le niveau peut vraiment monter.

Je ne suis pas encore en "mode alerte" de mon côté, mais en tant que maire, je dois me tenir prêt , a-t-il ajouté, disant prier pour que les éléments soient aussi cléments que possible.

Le maire Côté a indiqué avoir déjà appelé des bénévoles pour leur demander de former des équipes si jamais on en venait tout de même à devoir remplir des sacs de sable. Il a aussi confirmé que des camions avaient déjà commencé à livrer des sacs de sable à différents points stratégiques de l'arrondissement. On est en mode prévention. Mieux vaut prévenir que guérir.

À Saint-Jérôme, le maire Marc Bourcier a lui aussi tenté de se faire rassurant. Nous ne sommes pas inquiets. La situation est sous contrôle à Saint-Jérôme pour l’instant, malgré que cette nuit, on s’attend à ce que le maximum [du débit de la rivière du Nord], à 269 mètres cubes [par seconde], soit atteint , a-t-il expliqué.

Des cours d'eau sont aussi surveillés par la Sécurité publique du Québec dans la région de l'Outaouais.

Avec les informations de Hadi Hassin, de Matt D'Amours, de Jacaudrey Charbonneau et de La Presse canadienne