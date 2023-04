Macron tente de calmer la grogne sociale en France avec un programme de 100 jours

Dans une allocution télévisée d'un quart d'heure, le chef de l'État s'est dit mû par un souci de justice et a affirmé sa volonté de sceller avec le pays un nouveau pacte de la vie au travail bâti par le dialogue social avec les organisations professionnelles.

Il a appelé de ses vœux 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action, au service de la France .

Emmanuel Macron a promulgué samedi matin la loi sur la réforme des retraites quelques heures après le feu vert du Conseil constitutionnel sur ce texte contesté dans la rue depuis trois mois, dont la mesure phare reporte de 62 ans à 64 ans l'âge légal du départ à la retraite.

Les dispositions du texte entreront en vigueur progressivement à partir de cet automne , a rappelé dans son allocution le président, qui a dit regretter l'absence de consensus à ce sujet.

Des poubelles sont renversées dans la rue pendant que des manifestants se rassemblent après un discours spécial à la nation du président français Emmanuel Macron. Photo : Reuters / STEPHANIE LECOCQ

Le chef de l'État réélu il y a un an a dit vouloir travailler avec les partenaires sociaux pour réfléchir à des sujets tels que les salaires, le partage de la richesse, l'usure professionnelle, l'emploi des travailleurs plus âgés et les conditions de travail.

Avec quelle méthode? lui a répondu sur BFM TV le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, qui a répété qu'il refusait d'aller à l'Élysée avant le 1er mai, jour de contestation nationale contre la réforme des retraites. Les syndicats unis ont appelé les Français à une journée de mobilisation exceptionnelle le jour de la fête des Travailleurs et repoussé l'invitation d'Emmanuel Macron à venir le rencontrer mardi.

Les organisations patronales seront quant à elles reçues à l'Élysée en fin de matinée. Toutes les fédérations de cheminots ont appelé à faire grève jeudi et des mouvements de grogne pourraient aussi être décidées dans des entreprises comme EDF.

Délai de décence

Il y a un délai de décence, je l'assume. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de colère dans le monde du travail , a dit Laurent Berger sur BFM TV. Outre le travail, Emmanuel Macron a dit vouloir améliorer la justice et l'ordre républicain par le recrutement de magistrats et d'agents ainsi que par la création de brigades de gendarmerie.

Sans entrer dans les détails, il a aussi évoqué le renforcement du contrôle de l'immigration illégale tout en intégrant mieux ceux qui rejoignent notre pays . Emmanuel Macron a aussi élevé la santé et l'éducation au rang de priorité pour les mois à venir.

« Il nous faut moins de lois, moins de bureaucratie, plus de liberté, d'action, d'expérimentation, de pouvoir d'initiative à l'échelle de nos vies. » — Une citation de Emmanuel Macron, président français

La première ministre Élisabeth Borne détaillera cette feuille de route dès la semaine prochaine . Intraitables avec Emmanuel Macron depuis le début de la crise des retraites, le chef de file de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a dénoncé un président hors de la réalité et la députée du Rassemblement national, Marine Le Pen, a fustigé une pratique déconnectée, solitaire et obtuse du pouvoir .

Le président de la formation Les Républicains, Éric Ciotti, a déploré dans un communiqué un long catalogue de vœux pieux qui n'apporte ni cap ni nouveauté, malgré des objectifs tout aussi louables qu'évidents .

Dans le quartier de la place de la République, à Paris, des Français mécontents du discours présidentiel ont mis le feux à des poubelles. Des concerts de casseroles ont aussi été organisés à Paris et dans plusieurs villes.