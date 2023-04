Le Centre-du-Québec veut retenir ses nouveaux employés à l’aide d’une application

Le Centre-du-Québec veut retenir les nouveaux travailleurs fraîchement débarqués dans la région et favoriser leur intégration. Pour ce faire, l’application « Ma place ici » a été lancée lundi par des acteurs locaux.

Cette application représente un cadeau qu’un employeur pourra offrir à ses employés pour qu’ils puissent découvrir la région du Centre-du-Québec. Elle comprend notamment des activités familiales gratuites ou à faible coût, organisées spécifiquement pour eux, et des rabais chez des commerçants locaux.

L’initiative, unique au Québec selon ses instigateurs, a nécessité un an de travail et a coûté 700 000 $. L'application a été financée grâce à plusieurs fonds octroyés par Québec.

Selon Stéphanie Bédard, directrice générale de l’Association régionale de développement économique du Centre-du-Québec (ARDECQ), beaucoup d’initiatives sont mises en place pour attirer de nouveaux travailleurs, notamment de l’étranger.

Beaucoup d'efforts sont mis dans l'attraction de nouveaux talents, mais on constatait un trou de services dans le "après 5 h". On attire les nouveaux travailleurs ici en région, mais qu'est-ce qu'on fait pour les garder chez nous, comment on peut les aider à s'intégrer dans la communauté? , explique-t-elle.

Stéphanie Bédard est la directrice générale de l'Association régionale de développement économique du Centre-du-Québec. Photo : Radio-Canada / John Sébastien Naïs

On dit souvent que l'emploi attire, mais que le milieu retient , renchérit la conseillère en attraction de talents à l’ ARDECQ , Isabelle Paquin.

L’ ARDECQ espère faciliter l’intégration d’environ 3000 nouveaux employés dans les deux prochaines années, dans plus de 300 entreprises.

Selon les chiffres de Québec, plus de 1,4 million d’emplois seront à pourvoir dans la province d’ici 2026.