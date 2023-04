Les éleveurs de porcs veulent un nouvel acquéreur pour l’usine Olymel de Vallée-Jonction

Plus de 1000 emplois sont reliés à l'usine dans la municipalité de 1800 habitants. C'est donc tout le tissu économique qui est touché par la fermeture de l'usine.

L’inaction est trop dispendieuse, coûte trop cher , dit René Roy, président des Éleveurs de porcs de la Beauce.

Pour Vallée-Jonction, c’est catastrophique. C’est une municipalité qui perd son âme , ajoute Gaétan Vachon, préfet de La Nouvelle-Beauce.

Gaétan Vachon est aussi maire de Sainte-Marie. Photo : Radio-Canada

L’une des solutions est l’acquisition de l’usine par un autre acquéreur. La fermeture de l’usine aura en effet un effet sur les coûts de production des producteurs de porc beauceron. Plusieurs devront envoyer leurs animaux à l'abattage ailleurs au Québec, ce qui augmentera considérablement les coûts de transport.

Un opérateur peut cesser d’opérer un actif, mais on a vu dans plusieurs cas que les actifs étaient acquis par un autre opérateur , souligne René Roy.

Selon lui, Olymel ne reviendra pas sur sa décision de fermer l’usine, mais l’entreprise est ouverte à discuter avec de potentiels acquéreurs. Même si nouvel acquéreur rime avec compétiteur.

Oui, il y a des intérêts entrepreneuriaux qui doivent être respectés, mais il y a aussi les intérêts supérieurs de la société qui doivent être considérés. [...] On a un bénéfice à augmenter la compétition dans le domaine de la transformation de la viande , croit René Roy.

Le repreneur devra toutefois être de qualité, souligne Luc Provençal, député dans Beauce-Nord.

C’est pas juste de dire "on a un repreneur". On veut un repreneur qui a des qualités à pouvoir opérer un marché et développer un marché. C’est primordial dans les recherches qu’on a à faire , dit-il.

L'industrie porcine de la Beauce souhaite amorcer une mobilisation pour trouver des solutions à la suite de l'annonce de la fermeture de l'usine Olymel de Vallée-Jonction. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Trouver des solutions rapidement

L’échéancier doit être extrêmement agressif , affirme René Roy.

En pleine pénurie de main-d'œuvre, les employés d’Olymel pourraient se replacer rapidement ailleurs en Chaudière-Appalaches ou à l’extérieur de la région.

Certaines entreprises ont d'ailleurs déjà commencé à recruter. Certaines ont déjà reçu des curriculum vitae de travailleurs d'Olymel de Vallée-Jonction.

L'usine des autocars Prévost dans Bellechasse prévoit d'embaucher 140 personnes d'ici 2024 et compte sur le bassin de travailleurs qui auront perdu leur emploi chez Olymel.

Nous avons des types de métiers, comme des techniciens monteurs, qui peuvent être embauchés avec un secondaire 5 tout simplement. On va les former, les accompagner , assure Mathieu Claise, porte-parole.

L'usine d'abattage de poulets Exceldor à Saint-Anselme espère aussi accueillir ces travailleurs. Ce sont des emplois similaires, alors on invite les gens à nous envoyer leur CV. On ne veut pas faire du maraudage, mais c'est certain qu'on est intéressés , affirme Denis Paquet, chef des relations publiques et gouvernementales.

L'industrie porcine de la Beauce compte sur l’aide des gouvernements provincial et fédéral pour soutenir la région et ses travailleurs dans ce que René Roy qualifie de drame humain.

Dans notre région, tout le monde connaît quelqu'un qui travaille à l'abattoir, donc c'est vraiment toute notre communauté qui est ébranlée , conclut-il.

Avec les informations de Guylaine Bussière et de Pascal Poinlane