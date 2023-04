Un érable endommagé transformé en ange sculpté devant le Musée de Saint-Pierre-Jolys

Un érable endommagé est en cours de transformation pour devenir une sculpture d’ange devant le Musée de Saint-Pierre Jolys. Cette sculpture a été commandée par le musée afin de rendre hommage au patrimoine historique et religieux de la municipalité de Saint-Pierre Jolys.

Le Musée de Saint-Pierre Jolys se trouve dans le même bâtiment que l'ancien couvent des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie et figure dans la liste des bâtiments historiques du Manitoba.

Le bénévole du Musée de Saint-Pierre-Jolys, Roland Gagné, affirme que l'idée a pris forme il y a cinq ans, après que l’arbre eut été endommagé.

« Avec l’érable qui était là, c’était important d’essayer de le garder vivant, même si l’arbre était mort. L’idée de cette sculpture, c'était d’arriver avec un ange gardien. » — Une citation de Roland Gagné, bénévole du Musée de St-Pierre-Jolys

La sculpture prend place sur un espace vert situé devant le Musée de Saint-Pierre-Jolys, l'édifice habrite le couvent des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie. Photo : Roland Gagné

Selon lui, la forme d'ange a été choisie spécifiquement pour représenter la municipalité de Saint-Pierre Jolys.

Il ajoute que des rainures et les sillons sont visibles sur l’arbre et est un témoignage de l’extraction du sirop d’érable, qui se fait depuis plus de 25 ans dans cette communauté.

Il faut se rappeler notre histoire, notre patrimoine, il est important de savoir d'où on vient , affirme Roland Gagné avec ferveur.

Après de la réflexion, le Musée de Saint-Pierre Jolys a fait appel aux services du sculpteur Lawrence Friesen. Ce dernier est le gestionnaire de Carvings by Lawrence, spécialisé dans les sculptures d’animaux.

Le sculpteur Lawrence Friesen est fier de participer à un projet de sculpture attendu par la communauté du Musée de Saint-Pierre-Jolys. Photo : Katharine Friesen

Lawrence Friesen se dit fier de pouvoir relever ce défi.

On m’a fait visiter l’intérieur du couvent et il y a plusieurs statues d’anges qui ont inspiré mon travail , explique le sculpteur. Il a d'ailleurs commencé à travailler sur l'arbre depuis le 1er avril.

Cet ange de 4 mètres de haut sera façonné et poli pendant plusieurs mois encore, avant d'être finalisé.