Une compétition de slam récompense des élèves de l’École Lacerte à Winnipeg

Accompagnés par leur professeure, les élèves ont exprimé des choses qui leur tiennent à cœur.

Milo Van Tichelen, un élève de 8e année, à a remporté la compétition solo dans la catégorie Extérieur du Nouveau-Brunswick , avec un slam sur le thème des étapes de la vie.

Écrire, ça me fait du bien , affirme-t-il. Il y a des parties ou j’explique la relation avec mes parents.

De son slam, il veut qu’on retienne le message principal : Juste, vis ta vie.

Son texte est aussi parsemé de références au Petit prince , d’Antoine de Saint-Exupéry, ou de proverbes connus.

« La graine devient une plante, puis un grand chêne qui restera fort et grand pour les années prochaines, alors vis ta vie. » — Une citation de Extrait du slam de Milo Van Tichelen

Son enseignante à l'École Lacerte, Asma Zennati, affirme que le slam est un moyen d’enseigner d’une façon créative pour apprendre la langue française .

Je voulais les encourager à avoir la piqûre d’écrire , explique cette dernière. C’est une façon d’aider les jeunes à exprimer leurs sentiments et les écrire avec des mots.

Écrire sur quelque chose de fort

En participant à la première Coupe interscolaire de slam-poésie, chaque élève a pu choisir le thème de son slam.

Pour la majorité des élèves, ils avaient un stylo, une feuille et ne savaient pas par où commencer , se rappelle Asma Zennati.

Elle affirme que les élèves ont choisi des thématiques qui sont proches d’eux. Ils ont écrit sur ce qui sortait du plus profond de leur cœur.

Élève de 8e année et gagnante du 2e prix de Slam, Natasha Turenne a écrit un slam à propos de son identité métisse.

Mon message, c’est de dire qu’on est là, et qu’il faut en être fier. Il y a un temps où c’était une honte , affirme-t-elle.

« Mon histoire est un héritage passé de génération en génération. Ça a commencé avec mes ancêtres et ça va continuer sans disparaître. C’est une histoire de fierté, à toujours s’en rappeler. C’est une histoire à raconter. Je suis Métisse et je le resterai. » — Une citation de Natasha Turenne, slameuse et élève en 8e année

Pour leur part, Jack Cherett et Félix Nayet ont travaillé en duo et ont voulu écrire sur quelque chose de fort . Ils ont opté pour le thème de l’acceptation de soi et des autres.

« Parfois, on [sent] la rage monter, alors on se cache derrière de faux visages.On dessine de faux sourires sur nos lèvres, de temps en temps, on rit, mais pas du fond du cœur. » — Une citation de Jack Cherett et Félix Nayet, slameurs et élèves en 8e année

Le duo a trouvé l'exercice satisfaisant, explique Félix Nayet : Brouillon après brouillon, on a pu avoir notre copie finale.

Les quatre élèves et leur enseignante concluent en disant qu'ils veulent continuer à écrire du slam dans les années à venir.

Avec les informations de Mathilde Gautier