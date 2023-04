Témiscouata-sur-le-Lac veut limiter la propagation de la moule zébrée

Dès l’été prochain, une nouvelle station de lavage des embarcations, principal moyen de transmission de la moule zébrée, sera accessible au centre récréatif PGR de la ville, tandis que celle du quartier Cabano sera remise à niveau.

L’accès à l’emblématique lac Témiscouata sera également restreint à ceux qui auront procédé au nettoyage de leur embarcation. Ceux qui l’auront fait se verront remettre un code-barres, qui devra être présenté à une des quatre guérites que Témiscouata-sur-le-Lac compte également mettre en place pour accéder au plan d’eau.

De son côté, la MRC dit être en réflexion pour installer des guérites automatisées reliées entre elles un peu partout sur son territoire. Elle a déjà annoncé qu’une douzaine de stations de lavage seront en service au Témiscouata d’ici la fin de l’été 2023.

La présence de cette espèce envahissante est généralement associée à une dégradation de la qualité des habitats aquatiques. La moule zébrée peut être responsable de dommages matériels aux embarcations et aux infrastructures qu'elle colonise, tels que les quais, les barrages et les prises d'eau potable municipales. Elle peut aussi nuire à la villégiature en causant des blessures aux baigneurs et baigneuses lorsque les coquilles coupantes s'accumulent sur les plages. Une fois que la moule zébrée est établie dans un milieu, il est pratiquement impossible de la déloger.

Source : Gouvernement du Québec