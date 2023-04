Un partenariat permet l’ouverture de 14 services de garde à Rouyn-Noranda

Un partenariat entre le Centre local de développement (CLD), la Caisse Desjardins, la SADC et la Ville de Rouyn-Noranda a permis, au cours de la dernière année, l’ouverture de 14 services de garde en milieu familial sur le territoire.

Annoncé en avril 2022, le Fonds services de garde a permis de soutenir financièrement 14 nouvelles responsables de services de garde (RSG) et a rendu possible la conversion de trois RSG dont les places sont passées de privées à subventionnées.

Ces 17 responsables de services de garde, qui ont été accrédités par le Bureau coordonnateur du CPE Bonnaventure, offrent ensemble un total de 102 places subventionnées à Rouyn-Noranda.

Parmi celles-ci, 84 sont nouvellement créées et 18 sont issues de la conversion de places privées à subventionnées.

La directrice générale du CLD de Rouyn-Noranda, Mariève Migneault. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

La directrice générale du CLD Rouyn-Noranda, Mariève Migneault, souligne que le Fonds avait initialement comme objectif de contourner la pénurie d'éducatrices en CPE en offrant aux familles de Rouyn-Noranda une pluralité de solutions.

Ce qu’on voulait, c’était d’avoir une solution rapide. Pour être reconnu [en tant que RSG], c’est une formation de 45 heures et les places deviennent effectives maintenant. On s’est dit que c’est le temps que les places en CPE soient réellement effectives. Nous, on pourra insuffler un peu de disponibilité avec ces nouvelles places créées , mentionne-t-elle en faisant référence aux nouvelles places en CPE promises par le gouvernement du Québec.

Les nouvelles places déjà comblées

Mme Migneault indique que les nouvelles places créées sont en majorité déjà comblées.

Les RSG, ce sont des travailleuses autonomes qui s’occupent elles-mêmes de leurs listes. Donc, c’est vraiment par bouche-à-oreille, lorsque les RSG démarrent, qu’elles choisissent les enfants qu’elles vont garder , précise-t-elle.

Le Fonds a pu voir le jour grâce à des contributions de 13 000 $ de chacun des quatre partenaires et d’un montant de 12 500 $ en provenance de partenaires privés.

Afin d’assurer la pérennité des nouvelles places en service de garde, Mariève Migneault signale que les sommes versées aux RSG s’étalent sur deux ans.