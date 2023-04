Un artiste remporte puis refuse un prix de photographie avec une image générée par IA

C’est mission accomplie : sa photo en noir et blanc qui représente deux femmes à l’air inquiet dans une étreinte a reçu une décoration, qu’il a finalement refusée en déclarant, lors de la remise de prix, qu’il s’agissait d’un moment historique .

L’artiste s’est dit responsable de la première image d’IA récompensée dans un grand concours international de photographie.

Combien d’entre vous savaient ou suspectaient que l’image avait été générée par intelligence artificielle? , a-t-il demandé dans son discours, adressé aux juges du concours. Les images d’IA et la photographie ne devraient pas concourir entre elles dans un concours comme celui-ci.

J’ai soumis [ma photo] comme un petit singe malicieux pour découvrir si les concours de photographie étaient prêts à l’arrivée des images d’IA. Ils ne le sont pas , a-t-il poursuivi.

En entrevue avec la chaîne britannique BBC, l'organisation du concours a expliqué avoir appris que l’image était une cocréation de l’artiste avec l’aide de l’IA au cours de discussions avant que le prix ne lui soit décerné.

Mais l’organisation affirme avoir été trompée sur l’étendue et la nature de cette collaboration avec l’IA. La catégorie dans laquelle l’artiste a soumis sa candidature, la compétition ouverte , permet une certaine liberté en ce qui a trait aux techniques de manipulation des images, dont la manipulation digitale.

Les Sony World Photography Awards ont également indiqué avoir voulu engager une discussion plus profonde avec l’artiste sur le sujet de l’IA en art, et souhaitaient préparer une session de questions et réponses avec lui. Comme il a refusé le prix (qui a été remis à une autre œuvre), l’organisation a mis fin à la collaboration.