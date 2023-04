De nouveaux locaux pour la SOPFEU à Rimouski

L’investissement de 415 000 $ a permis de réaménager l’espace pour mieux organiser le déploiement de ses opérations dans l’est du Québec. Ceux-ci sont maintenant entièrement situés dans l’aérogare.

Ça nous permet de consolider notre position sur le territoire, d’accueillir de nouveaux employés et aussi de venir assurer la pérennité de la mission qu’on accomplit sur le territoire pour les vingt prochaines années , mentionne le directeur régional de la SOPFEU , François Dubé. Celui-ci a souligné au passage que son équipe rimouskoise occupait jusqu'à tout récemment des bureaux vétustes qui avaient été aménagés dans les années 1960.

Présente lors de l’inauguration, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, a souligné le travail de la SOPFEU . Elle a une expertise qui est reconnue au sein du Canada, mais aussi une expertise nord-américaine. C’est une fierté que ce soit au Québec , plaide-t-elle.

Un entrepôt a également été aménagé pour que les pompiers forestiers puissent faire l’entretien de leur équipement avant de repartir en mission.

La SOPFEU dispose maintenant d'un entrepôt où les pompiers forestiers pourront faire l'entretien de leur équipement. Photo : Radio-Canada / Gabriel Paré-Asatoory

Pendant la haute saison, 12 employés réguliers travaillent à la base de Rimouski, soit neuf pompiers forestiers, deux agents de protection et un préposé. Ceux-ci sont d'ailleurs déjà à pied d'œuvre. Nos pompiers arrivent toujours au mois d’avril. On est dans la préparation de la saison. On s’assure d’avoir le matériel, les formations puis d’être prêts pour pouvoir combattre , assure Isabelle Gariépy, agente à la prévention et aux communications.

La saison de la SOPFEU est commencée dans l’ouest de la province où 14 incendies ont déjà été combattus depuis le début du printemps.

Avec les informations de Gabriel Paré-Asatoory