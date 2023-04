Stephen Lecce veut rendre les conseils scolaires plus responsables et transparents

Le gouvernement insiste : sa loi sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves veut recentrer le système scolaire ontarien sur des compétences fondamentales telles que la lecture, l’écriture et les mathématiques.

« Depuis une trentaine d'années, c’est devenu très clair que notre système scolaire doit changer. » — Une citation de Stephen Lecce, ministre de l'Éducation de l'Ontario

Selon lui, il est primordial de recentrer l’enseignement sur les compétences de base dans le but de garantir que les élèves aient les compétences nécessaires pour le marché du travail.

À l’heure actuelle, les conseils scolaires établissent leurs propres priorités en matière d’éducation, ce qui entraîne des différences au sein du système d’éducation , explique le ministre.

Responsabilisation des conseils scolaires

Le gouvernement veut ainsi que les conseils scolaires s'alignent sur ces objectifs.

Il propose ainsi d’exiger que les conseils scolaires publient un plan pluriannuel d'amélioration du conseil scolaire qui reflète les priorités ministérielles en matière de rendement des élèves .

Les 72 conseils scolaires de la province devront alors afficher publiquement leurs progrès quant à ces priorités .

Le ministre explique aussi que son projet de loi veut améliorer la formation des conseillers et des cadres supérieurs des conseils scolaires.

On a plusieurs exemples de manquements en matière de gouvernance, certains très connus, d'autres moins. Si on peut améliorer la formation des conseillers scolaires, cela sera bénéfique aux élèves , énonce-t-il.

Il cite entre autres le cas du conseil scolaire de Peel, pour lequel le gouvernement a dû intervenir dans des cas de racisme systémique.

Je ne veux pas intervenir davantage. Je veux que les conseils scolaires soient plus fonctionnels et travaillent de façon plus professionnelle , explique-t-il.

Le projet de loi propose aussi la mise en place d’un cadre pour évaluer les rendements des directrices et directeurs de l’éducation [en normalisant] le processus d’évaluation [...] et pour s’assurer qu’il tienne compte des priorités en matière d’éducation établies par la province .

La directrice générale de l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario, Isabelle Girard, y voit un désir d’avoir plus de contrôle sur ce qui se passe dans les conseils scolaires .

« Il y a toujours une inquiétude parce que les conseils scolaires de langue française ont un droit de gestion. On veut avoir une certaine autonomie, mais c’est vrai pour tous les conseils de la province. » — Une citation de Isabelle Girard, directrice générale de l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario

Elle estime que si un certain degré d'uniformisation n’est pas forcément une mauvaise chose, elle reste tout de même sur ses gardes quant au risque d’ingérence.

Isabelle Girard reste aussi prudente en ce qui a trait à la volonté du ministre de revenir aux enseignements essentiels.

On veut que nos élèves certes réussissent du côté scolaire, mais on veut aussi qu’ils se développent bien du côté de la santé mentale et de toutes sortes d'habiletés sociales et relationnelles. En ce moment, il y a ces débats dans les conseils scolaires de ce que veut dire le succès des élèves. Je ne suis pas certaine que c’est nécessairement ce que le ministère a en tête , dit-elle.

Isabelle Girard est la directrice générale de l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO). Photo : Radio-Canada / Capture d'écran - Google Meet

La présidente de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens, Anne Vinet-Roy, estime que le gouvernement est loin des réalités du terrain.

Oui, il faut mettre à jour les programmes de temps en temps, mais ce n’est pas parce que le gouvernement ne le fait pas que les enseignants n’ajustent pas continuellement les programmes sur le terrain pour s’assurer de répondre aux besoins des élèves le mieux possible avec les ressources qu’ils ont , affirme-t-elle.

Contrôler le parc immobilier

Le gouvernement dit aussi vouloir reprendre le contrôle sur la construction de nouvelles écoles et sur l’utilisation des espaces inoccupés.

Le but est d'accélérer la construction. Dans certaines communautés, comme à Toronto, cela prend parfois jusqu’à 10 ans. Ce n’est pas une norme acceptable en Ontario alors que nous avons une croissance massive , souligne le ministre.

Le projet de loi prévoit ainsi non seulement de rationaliser le processus d’approbation mais aussi de pouvoir fixer des exigences pour que certaines écoles soient aménagées dans des bâtiments à usages multiples. Ces écoles pourraient donc être combinées à des centres communautaires et à des bâtiments municipaux ou à but non lucratif.

« Parfois, des conseils scolaires ne vendent pas leurs terrains inoccupés à d’autres conseils scolaires qui pourraient en avoir besoin. » — Une citation de Stephen Lecce, ministre de l'Éducation

Dans certaines petites communautés, on a deux écoles avec un taux d’occupation de 50 ou 60 %. Ce n’est pas une utilisation très efficiente des ressources , affirme Stephen Lecce.

Une meilleure utilisation des installations peut ne pas sembler une idée très originale, mais le secteur de l’éducation est tellement statique que ça l’est , soutient-il.

Plus encore, le ministre se donne le droit d’intervenir pour pousser la vente ou la mise à disposition de terrains et de bâtiments qui ne sont pas utilisés.

Ces derniers pourraient, par exemple, être donnés à un autre conseil scolaire ou encore utilisés comme biens excédentaires pour d’autres priorités provinciales , par exemple les foyers de soins de longue durée ou des logements abordables.

La directrice générale de l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario est plutôt favorable à cette idée dans la mesure où plusieurs conseils scolaires francophones manquent d’écoles et pourraient bénéficier d’un nouveau partage des terrains et des écoles excédentaires.

Renforcer la capacité d’enseignement

La province veut aussi renforcer la formation du personnel enseignant, surtout en ce qui a trait aux compétences liées à l’enseignement de la lecture, de l’écriture et des mathématiques.

Par ailleurs, lors de ses annonces de dimanche et de lundi, le ministre a promis d'embaucher 2000 enseignants supplémentaires. Cette mesure sera soutenue par un investissement supplémentaire de 693 millions de dollars grâce aux subventions pour les besoins des élèves.

Il s'agit d'une hausse de 2,7 % par rapport à l’année dernière.

Mille enseignants spécialisés en mathématiques et en littératie seront embauchés, de même que 940 enseignants pour aider les élèves de la 7e à la 10e année à effectuer une transition harmonieuse vers les études secondaires et les cours décloisonnés .

On a déjà des enseignants hautement qualifiés présentement en mathématiques et en littératie dans les écoles. Aller en chercher plus? Certainement, mais c’est comme insinuer que les gens dans les écoles ne sont pas qualifiés, ce qui est ridicule , critique de son côté la présidente de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens, Anne Vinet-Roy.

L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques dit de son côté vouloir travailler en collaboration avec le gouvernement et prendre le temps nécessaire pour examiner les modifications et les ajouts proposés .

Toute initiative d’ajout de ressources en personnel enseignant, quoique bienvenue, passe avant tout par la mise en œuvre de solutions tangibles pour aider à résoudre la crise actuelle de la pénurie des enseignantes et enseignants francophones de notre réseau. Sur ce point, beaucoup plus d’efforts doivent y être investis , conclut l’Association.

Avec des informations de Camille Gris-Roy