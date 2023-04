Lab-École de Limoilou : le phare d’un quartier

Sept mois après l’ouverture du premier Lab-École au Québec, parents, élèves et éducateurs expriment d’une même voix les sentiments de bien-être et d’appartenance qui se sont rapidement installés dans la grande et lumineuse école du quartier Limoilou.

L’École Stadacona, construite au coût de 25,8 millions dollars, a ouvert ses portes à la rentrée scolaire. Flambant neuve, avec comme objectif d’offrir un milieu d’apprentissage favorisant la réussite des jeunes, elle a été la première de six Lab-Écoles à voir le jour dans la province.

Selon la directrice, Chantale Poirier, certains élèves voient leur école comme le phare du quartier .

Il y a des enfants du quartier pour qui l'école c’est le centre de leur vie , illustre-t-elle, rappelant que l’année scolaire occupe 200 jours par année.

Le programme éducatif est le même que dans toutes les écoles publiques du Québec, mais les Lab-Écoles se démarquent par leur architecture et leur conception axée sur trois priorités, soit l'environnement physique, le mode de vie actif et l’alimentation.

« Quand l'environnement est beau, quand il y a de la belle lumière, quand on est bien, c’est plus facile d’apprendre. » — Une citation de Chantale Poirier, directrice, École Stadacona

Dans son école, le lieu préféré d'Elyssa Foucaud, 9 ans, est la cuisine. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Elyssa Foucaud, 9 ans, est parmi les 315 élèves qui franchissent les portes de l’école Stadacona chaque jour. Son endroit préféré est la cuisine où, comme à la maison, elle prend plaisir à cuisiner.

Moi, j’aime beaucoup l'école, raconte Élyssa. C’est très vitré comparé à mon ancienne école où il n'y avait aucune vitre. C'était très petit, il y avait un seul étage. Ici, il y a plusieurs étages et une très grande bibliothèque.

Sa collègue de classe, Juliane Roy, se considère chanceuse de fréquenter l’école Stadacona.

« Je trouve que c’est un endroit où les gens peuvent collaborer. Ils peuvent s'entraider. On a une belle école que certains n’ont pas. » — Une citation de Juliane Roy, 10 ans, élève de 4e année

L’architecture de l'établissement intègre beaucoup de bois et de grandes fenêtres, ce qui plaît aux élèves et au personnel.

Edouard, 10 ans, considère sa nouvelle école comme étant «chouette». Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Edouard Laberge ressent de la joie chaque fois qu’il voit les paniers de basket-ball déployés dans le gymnase. Le sportif de 10 ans trouve que son école est un endroit chouette .

Elle est nouvelle, donc on peut faire plein de choses, plus que dans certaines autres écoles. Le gymnase, je l’adore. Il y a une belle passerelle et il est tout vitré.

L’immeuble compte plusieurs espaces collaboratifs , et les couloirs sont appelés des rues d’apprentissage .

Je ne serais pas capable de dire si on voit une différence dans leur manière d'apprendre , admet Simon Blanchet, père de deux garçons qui fréquentent ce Lab-École, l’un en première et l’autre en quatrième année.

Par contre, M. Blanchet qui est également éducateur spécialisé à l’École Stadacona ressent un peu plus d’ouverture face à son école de la part de son fils aîné. Il dit que malgré qu’il s'ennuie de ses amis de son ancienne école, il a plus de plaisir à être à l'école .

Après sept mois dans le Lab-École de Limoilou, Philippe Verville, enseignant de 4e année, dit retenir que les enfants tirent profit de plus d'espace et d'une vue directe vers l'extérieur. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Un apprivoisement

Chantale Poirier a travaillé sur le projet du Lab-École pendant quatre ans avant d’y accueillir les élèves. Motivée par l’impression qu’on faisait enfin quelque chose pour les enfants , elle dit que le parcours a apporté son lot de défis.

Les grands espaces qui peuvent être partagés par plusieurs groupes en même temps ont nécessité un apprivoisement de la part de l'équipe enseignante et du personnel de soutien. Ils ont dû apprendre, eux aussi, à travailler différemment en pensant à l'extérieur de la boîte .

C’est sûr qu’au mois de septembre, c'était une appropriation de travailler dans une école aussi grande , explique l'enseignant de la quatrième année Philippe Verville, qui travaillait auparavant dans une roulotte installée dans la cour d’une autre école du quartier.

Avec le temps, cette appropriation s'est transformée en possibilités .

Il explique qu'il est plus facile de faire des projets spéciaux, car cela nécessite moins d’organisation. Il cite par exemple l’utilisation de la cuisine équipée comme lieu d'enseignement pour voir des notions de science, de mathématiques ou encore de français.

Juliane Roy estime que les professeurs donnent «plus d’espace» aux élèves pour faire leur travail dans l’école Stadacona. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Une collaboration plus facile

Elyssa Foucaud estime que l'école est « plus collaborative » et qu'elle lui permet de travailler plus souvent en équipe avec d'autres élèves.

Son enseignant a remarqué que, puisque les élèves pouvaient trouver la tranquillité plus facilement dans cette école que dans un autre type d'établissement, la collaboration s’est installée plus rapidement au sein de son groupe.

Philippe Verville considère qu’il est trop tôt pour mesurer l’impact de cette nouvelle école sur le taux de réussite des élèves, mais après sept mois au Lab-École, il ressent un bien-être chez eux.

Les enfants ont besoin d’avoir de l’espace, on retient ça. Les trois mètres carrés de plus par élève, c'est vraiment bénéfique. Avoir une vue à l'extérieur à chaque endroit dans l'école, ça, c'est très, très bénéfique.

La lumière naturelle, rappelle-t-il, n’est pas une chose acquise dans toutes les écoles de Québec.

L'École Stadacona était le premier Lab-École à ouvrir ses portes au Québec. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Taux de réussite

Si le but premier des Lab-Écoles est de favoriser la réussite scolaire, il est trop tôt pour dresser un portrait, affirme le personnel de l’école ainsi que l’organisme qui chapeaute les Lab-Écoles et le ministère de l’Éducation.

« L’objectif consiste plutôt à tirer des constats à l’égard des initiatives déployées dans l’ensemble des projets Lab-Écoles. Le Ministère prendra connaissance de ces conclusions et veillera à intégrer à d’éventuels projets d’infrastructures scolaires, le cas échéant, les éléments significatifs en lien avec la réussite éducative. » — Une citation de Bryan St-Louis, porte-parole, ministère de l'Éducation

Cinq autres Lab-Écoles ouvriront leurs portes dans d'autres régions de la province, dont trois à la prochaine rentrée scolaire. Selon l'organisme qui chapeaute le projet, les six écoles seront les seuls Lab-Écoles construits, mais 14 experts-chercheurs de cinq universités étudieront les résultats de ces écoles pour donner un rapport au ministère de l’Éducation.

Pour les écoles futures, la seule modification recommandée par les élèves rencontrés serait de mieux insonoriser le local de musique.

Chantale Poirier, directrice de l'École Stadacona, explique que la philosophie du Lab-École est de faire en sorte que l’architecture soit au service de la pédagogie. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

C’est ça, le Lab-École

Chantale Poirier se remémore avec émotion le moment où elle a constaté, en arrivant dans la vaste aire commune de l’école, que l'objectif de faire les choses autrement était atteint.

J’arrive dans les gradins puis il y [avait des élèves] à la bibliothèque, j’en avais assis dans des gradins en train de lire, j’en avais à l'îlot de cuisine, j’en avais aux tables basses en bas qui faisait des sciences. Là, je suis devenue vraiment émotive, et je me suis dit : "c'est ça le Lab-École". On se partage les espaces, et on apprend à vivre ensemble.

Elle a pris une vidéo de ce moment pour partager ce succès avec son équipe en disant : réalisez-vous qu’on vient d'y arriver? .

La directrice se prépare déjà pour une deuxième année scolaire. L'école Stadacona accueillera alors 390 élèves, soit sa capacité maximale.