Val-d’Or aura sa station de ravitaillement en hydrogène vert pour les camions

Le Projet 117 a été élaboré afin de répondre aux besoins des camions lourds qui circulent entre Montréal et l’Abitibi-Témiscamingue. L’hydrogène sera produit dans chacune des deux stations de ravitaillement par un procédé d’électrolyse de l’eau, donc sans émissions de gaz à effet de serre.

Selon Hydrolux, ce projet pourrait, lors de sa phase initiale, permettre d’éviter la consommation de près de 7,6 millions de litres de diesel par année, soit l’équivalent de 4300 voitures sur les routes du Québec. Les dirigeants d’Hydrolux disent avoir l’appui de plusieurs clients potentiels, notamment le Groupe Morneau, pour mettre au point cette solution alternative au diesel ou à la pile électrique.

On sait que la demande est là parce que l’hydrogène sera produit directement sur le site, ce qui le rendra plus abordable et plus attirant pour la clientèle , explique Friedrich Dehem-Lemelin, PDG d’Hydrolux.

« Ça permet une transition énergétique économiquement viable. La technologie est là. Notre défi est d’assembler tous les morceaux du casse-tête de la manière la plus intelligente possible pour offrir des stations adaptées aux besoins des camions lourds avec une grande fiabilité. » — Une citation de Friedrich Dehem-Lemelin, PDG d’Hydrolux

Le PDG d'Hydrolux, Friedrich Dehem-Lemelin. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Hydrolux a choisi la route 117 pour lancer son projet parce que ce tracé est utilisé par ses principaux clients potentiels, qui recherchent une grande autonomie et des temps de recharge plus courts.

On ne dira jamais que les camions à batterie ne marchent pas, ajoute M. Dehem-Lemelin. Ils ont leur application, mais il y a aussi d’autres avenues où la pile à combustible sera la solution envisagée, notamment pour le transport très lourd, qui ne peut pas ajouter trop de poids avec davantage de batteries. L’autre créneau est la longue distance, d’où le choix logique de la 117. On veut un premier projet qui peut s’autosuffire. On veut démontrer que c’est possible d’avoir ces camions-là qui roulent au Québec.

Une technologie propulsée par l'intelligence artificielle

Pour produire son hydrogène vert, Hydrolux aura besoin de s’entendre avec Hydro-Québec afin d’avoir une alimentation de 10 mégawatts pour chacune de ses deux stations. Selon le PDG, la compagnie utilisera une technologie propulsée par l’intelligence artificielle qui va optimiser l’utilisation de l’électricité.

Notre demande chemine à Hydro-Québec et on est confiants, affirme Friedrich Dehem-Lemelin. Oui, il y a un débat au Québec [non seulement sur ce à quoi on doit consacrer] nos électrons mais aussi sur [la manière dont] on utilise notre puissance. Il y a un très grand manque à gagner sur ce qui est disponible mais pas utilisé. On se voit comme un bon "citoyen corporatif" , mentionne-t-il.

Illustration d'un camion qui se remplit d'hydrogène. (Image d'archives) Photo : Radio-Canada / Joi Scientific

L’objectif, c'est que nos stations puissent rapidement répondre aux pointes de puissance. On ne veut pas concurrencer la filière batterie, mais on veut décarboner en utilisant ce qui n’est pas utilisé de nos jours. L’objectif est de produire la bonne capacité au bon moment , indique M. Dehem-Lemelin.

La future station d’Hydrolux de Val-d’Or sera située sur le boulevard Barrette, tout près du carrefour giratoire à l’entrée ouest. La Ville travaille actuellement en vue de modifier le zonage dans ce secteur pour y permettre de la construction.

Hydrolux a pour objectif de commencer les travaux de construction de ses deux stations d’ici la fin de l’été. Une ouverture serait possible à la fin de 2024 ou au début de 2025.