60 personnalités politiques et militaires pressent Ottawa de réinvestir dans la défense

Dans une lettre publiée lundi par l'Institut de la Conférence des associations de défense (CDAI), plusieurs dizaines d’anciens hauts responsables de la sécurité, d’officiers de haut rang et de politiciens exhortent le gouvernement Trudeau à prendre la sécurité nationale plus au sérieux.

Le document, signé notamment par cinq anciens ministres de la Défense – libéraux et conservateurs –, neuf anciens chefs d’état-major, quatre ex-ambassadeurs, deux conseillers principaux en matière de sécurité nationale, un ancien directeur du SCRS et l'ancienne juge en chef de la Cour suprême Beverley McLachlin, vise à rappeler au gouvernement l’urgence d’équiper et de regarnir adéquatement les Forces armées canadiennes à l’heure où d’importantes menaces se dessinent dans le monde.

Selon les signataires de la lettre, les gouvernements qui se sont succédé à Ottawa depuis la fin de la guerre froide n’ont cessé de réduire l’importance accordée à la défense et à la politique étrangère.

La frégate NCSM St. John's de la Marine canadienne rentre au port d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 23 juillet 2018. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

C’est pourquoi ils demandent, à l’heure où l’ OTAN est engagée dans un bras de fer avec la Russie en Ukraine et que les politiques expansionnistes de la Chine menacent la stabilité en Asie du Sud-Est, d’agir immédiatement pour renforcer les capacités militaires du Canada.

Parmi les responsabilités les plus importantes du gouvernement fédéral figure la nécessité de protéger la sécurité de ses citoyens, de défendre la souveraineté canadienne et de maintenir notre intégrité territoriale , rappellent les auteurs de la lettre.

« Le moment est venu d'honorer pleinement les engagements que nous avons pris envers nos alliés et partenaires en partageant le fardeau de la sécurité collective, engagements qui sont essentiels pour préserver notre paix, notre prospérité et notre mode de vie. » — Une citation de Extrait de la lettre de la Conférence des associations de défense

Au cours des dernières décennies, les gouvernements successifs du Canada ont rarement considéré la sécurité nationale et la défense comme des priorités, sauf en période de grand péril, soulignent les signataires.

Or, si le Canada veut être pris au sérieux sur la scène internationale et aux yeux de ses alliés, il devra faire beaucoup plus, à commencer par augmenter ses investissements militaires à un niveau équivalant à 2 % de son PIB , comme le réclament ses alliés de l’ OTAN .

Le mois dernier, un rapport de l’ OTAN signalait que les dépenses du Canada en matière de défense n’atteignaient que 1,29 % de son PIB lors de l’exercice financier 2022-2023.

Les chasseurs F-18 de l'Aviation royale canadienne doivent être remplacés par 88 chasseurs F-35 d'ici 2032. Photo : Radio-Canada / Vicky Boutin

Le secrétaire général de l' OTAN , Jens Stoltenberg, a récemment prévenu que le prochain sommet des dirigeants de l'alliance militaire à Vilnius, en Lituanie, redéfinirait les attentes des alliés en matière de dépenses de défense à la lumière de l'invasion russe de l'Ukraine et des tensions croissantes avec la Chine.

Selon M. Stoltenberg, la norme des 2 % du PIB risque bientôt de devenir une condition minimale et non un plafond d’investissement, étant donné les défis sécuritaires auxquels font face les 31 pays membres de l’Alliance.

Pour les signataires de la lettre ouverte, le Canada ne peut pas se permettre de continuer à faire comme si de rien n'était en matière de défense. Le premier ministre Justin Trudeau et son Cabinet doivent, selon eux, réagir d’urgence pour équiper adéquatement les Forces armées canadiennes, regarnir leurs rangs et, surtout, accélérer les délais beaucoup trop longs pour l’achat ou le renouvellement du matériel militaire.

Le gouvernement fédéral doit, selon eux, investir dans l'amélioration de la capacité du ministère de la Défense nationale à dépenser son budget de manière rapide et opportune .

Besoin d'équipement et de personnel

Pendant des années, le ministère de la Défense a été incapable de dépenser la totalité de ses crédits. Des dizaines de milliards de dollars n’ont ainsi pas été dépensés depuis la fin de la guerre en Afghanistan. Sous l'ancien gouvernement conservateur, cet argent était reversé au Trésor fédéral. Les libéraux, eux, ont modifié les règles pour permettre au ministère de conserver une plus grande partie de l'argent jusqu'à ce qu'il soit prêt à le dépenser.

Le premier ministre Justin Trudeau et la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, posant avec des soldats canadiens basés en Lettonie, le 8 mars 2022. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Outre les équipements, des efforts urgents sont aussi à déployer pour accélérer le recrutement de nouveaux soldats. Selon un rapport interne du ministère de la Défense cité récemment par La Presse canadienne, environ 30 % des postes d'approvisionnement militaire du ministère – environ 4200 emplois – étaient vacants à la fin du mois de mai 2022.

En janvier 2022, les Forces armées canadiennes rapportaient 12 000 postes vacants dans leurs rangs en raison du recrutement et de la formation qui n'arrivent pas à suivre le rythme des plans d'expansion.

Il y a près de dix ans, une étude indépendante réalisée par l'Institut de la Conférence des associations de défense (CDAI) et l'Institut MacDonald-Laurier a révélé que les compressions du gouvernement libéral de Jean Chrétien dans les années 1990 avaient vidé le service d'achat d'équipements militaires, tandis que les conservateurs n'avaient rien fait pour remédier au problème après leur arrivée au pouvoir.

En décembre dernier, le lieutenant-général Jocelyn Paul affirmait que l'armée a vu ses forces être réduites de 1200 soldats en 2021, après que les départs eurent dépassé le recrutement.

En octobre, le général Wayne Eyre admettait pour sa part que les déploiements militaires à l'étranger et les opérations de défense au Canada sont plus complexes actuellement en raison du manque de ressources.

Selon le lieutenant-général à la retraite Guy Thibault, président de la CDAI , la décision de rédiger la lettre a été prise après que le gouvernement fédéral eut récemment décidé d'ouvrir la révision de sa politique de défense à la consultation publique, repoussant du même coup son adoption d'une année peut-être.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a récemment déclaré que la décision de savoir si le Canada aspirerait à atteindre l'objectif de dépenses de l' OTAN serait prise à la suite de la révision de cette politique qui concerne à la fois les opérations de défense du Canada à l'étranger et sur son territoire national.

M. Thibault a déclaré que cette mise à jour de la politique de défense du Canada était retardée à un moment où la paix et la sécurité mondiales sont en grand péril en raison des menaces posées par la Chine et la Russie.

Il a ajouté que les régimes autoritaires, eux, poursuivent leur expansion militaire et sont prêts à recourir à la force pour atteindre leurs objectifs.

Le récent budget fédéral est en grande partie un résumé des annonces précédentes, sans aucune reconnaissance du fait que le gouvernement doit accélérer les dépenses de programme , a-t-il déploré en soulignant à CBC la nature non partisane de la lettre.

Parmi les signataires de la lettre figurent :