Roxane Bruneau, Matt Lang, Luce Dufault et Clay and Friends monteront sur scène au parc de la Baie pour le 36 e Festival de montgolfières de Gatineau (FMG), qui aura lieu du 31 août au 4 septembre prochain.

Pour donner le coup d’envoi à l’événement, la musique country du Gatinois Matt Lang et de Brittany Kennell (31 août) résonnera sur le site du parc de la Baie.

Vendredi, le gala d’humour (1er septembre) mettra en vedette cinq humoristes, dont Arnaud Soly, François Bellefeuille et Rosalie Vaillancourt. Patrice Bélanger aura quant à lui carte blanche pour présenter un spectacle célébrant ses 15 ans comme porte-parole du FMG .

En chanson, Jeanick Fournier (31 août), Richard Séguin (1er septembre), Claude Dubois (2 septembre) et Luce Dufault (3 septembre) monteront sur scène dans le cadre de l’événement. Roxane Bruneau et Ludovick Bourgeois (2 septembre) ainsi que la Gatinoise Emmanuelle Querry (2 septembre) figurent également parmi la programmation.

Espace festif et Fins de soirée FMG

Parmi les nouveautés, le nouvel Espace festif mettra de l’avant des talents locaux, dont Phil G. Smith (2 septembre) et Justin Legacy (3 septembre), avec des spectacles à saveur country en après-midi.

Pour les couche-tard, les Fins de soirée FMG débuteront dès 22 h 30 et mettront en vedette des artistes hip-hop, dance et électro, dont Clay and Friends (2 septembre).

D’autres noms s’ajouteront à la programmation au cours des prochaines semaines.