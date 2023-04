Pénurie de personnel : un nouveau palais de justice désert au centre-ville de Toronto

Le regroupement de six tribunaux régionaux de Toronto au centre-ville a mis en lumière un problème de rétention et de relève de fonctionnaires judiciaires que l'Ontario tentait pourtant de régler. Associations et syndicats s'inquiètent des nouveaux délais que la pénurie d'employés a créés dans l'administration de la justice dans la métropole.

L'étage réservé aux causes juvéniles du nouveau tribunal a des airs de Mary Celeste ces temps-ci : il est vide comme le navire fantôme américain découvert aux Açores en 1872.

L'étage compte pourtant sept salles d'audience à la fine pointe de la technologie. Le ministère du Procureur général de l'Ontario n'a cependant pas assez de personnel pour les remplir et administrer la justice au jour le jour.

Les aires d'attente pour le public à chaque étage à l'extérieur des prétoires sont spacieuses et bien éclairées, mais vides. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Paul Smith

La situation est la même sur les autres étages.

Le procureur général Doug Downey se vantait pourtant de la fonctionnalité du nouveau palais de justice lors de l'inauguration de l'édifice le 28 février 2023.

Un regroupement stratégique

La tour de 17 étages regroupe les tribunaux de Scarborough, de North York et d'Etobicoke, ainsi que ceux de College Park et de l'ancien hôtel de ville, en plus du tribunal de la jeunesse de la rue Jarvis.

Bâtie au coût de 956,4 millions $, cette nouvelle Cour de justice de l'Ontario devait justement gérer les dossiers judiciaires grâce à la consolidation des ressources dans un seul et même endroit.

Le tribunal d'Etobicoke a pour sa part changé de vocation en devenant le Centre régional des remises en libertés sous caution.

La situation n'y est guère reluisante non plus, selon le syndicat qui représente des avocats de l'aide juridique, des greffiers et des registraires dans la métropole.

Les peintures sur la colonne qui abrite les ascenseurs (situés derrière) dans l'atrium du palais de justice, où le jaune est la seule couleur qui ait été utilisée dans l'édifice. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Paul Smith

La Société des professionnels unis, le Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, l'Association des procureurs de la Couronne de l'Ontario et l'Association des avocats de Toronto avaient déjà manifesté leurs inquiétudes auprès du gouvernement durant l'été 2021.

Les deux syndicats et les deux associations rappellent que le ministère était au courant des défis que l'ouverture du nouveau tribunal allait soulever, non seulement pour les employés des tribunaux en périphérie, mais aussi pour les victimes, les familles et les accusés, à cause de la distance à parcourir chaque jour pour se rendre à une audience.

« Ce manque de personnel était tellement prévisible, le ministère du Procureur général de l'Ontario savait que des employés n'accepteraient pas de venir travailler au centre-ville. » — Une citation de Dana Fisher, l'une des vice-présidentes de la Société des professionnels unis

La majorité du personnel dans ces tribunaux est composée d'employés à temps partiel, non permanents, et qui sont sous-payés , affirme Dana Fisher, de la Société des professionnels unis.

Une salle d'audience conventionnelle avec le box des accusés vitré à gauche. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Paul Smith

Les employés des tribunaux de la périphérie sont incapables de payer les coûts reliés au travail au centre-ville, que ce soit le transport, le stationnement ou encore les frais de garde pour enfants , ajoute-t-elle.

« Le ministère a commis une erreur de jugement en présumant que tous les employés des tribunaux de la périphérie accepteraient volontiers de venir travailler au centre-ville. » — Une citation de Dana Fisher, Société des professionnels unis

Elle explique que des employés de la périphérie ont démissionné pour rester dans leur région ou pour travailler dans le privé ou en banlieue, comme à Oshawa pour ceux qui travaillaient à Scarborough, ou à Newmarket pour ceux qui étaient affectés au tribunal de North York.

L'insatisfaction au sujet de leurs conditions de travail a fait en sorte que ces employés désenchantés ont quitté leur travail , souligne Mme Fisher.

La menace de l'arrêt Jordan

Depuis son ouverture à la mi-mars, de cinq à sept audiences sont reportées chaque jour en moyenne dans le nouveau tribunal, selon Mme Fisher. Le nouveau Centre régional des remises en liberté sous caution n'est pas en reste.

Là aussi, les audiences sont souvent reportées, parce que le tribunal de College Park possédait deux salles réservées aux libérations sur le cautionnement avant sa fermeture.

Or, ce tribunal en a perdu une dans son transfert vers le nouveau Centre d'Etobicoke. Je comprends la frustration des juges, mais nous sommes tous exaspérés , explique Mme Fisher.

Mme Fisher précise que la technologie n'est d'aucun secours puisque tous ces employés doivent être présents en personne au tribunal même si l'audience est virtuelle.

L'une des deux salles d'audience pour des prévenus autochtones. Les panneaux permettent de séparer l'estrade sur laquelle les juges sont normalement assis, pour que tout le monde soit au même niveau à la même table. Le sténographe s'assoit au bureau à droite en dehors du cercle. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Paul Smith

L'Association des avocats de Toronto se dit elle aussi inquiète, parce que les individus arrêtés sur la voie publique restent plus longtemps en détention en attendant d'être entendus pour leur audience sur le cautionnement.

L'avocat Seth Weinstein pense que le ministère aurait dû mieux s'assurer que le nouveau tribunal soit doté d'un personnel suffisant avant son ouverture.

Me Weinstein, qui est membre de l'Association des avocats de Toronto, rappelle que les registraires, les greffiers et les sténographes représentent l' épine dorsale de l'appareil judiciaire et que les affaires courantes ne peuvent avancer sans leur contribution.

Le gouvernement assure que le système de sécurité à l'entrée du nouveau palais de justice est moderne et efficace. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Paul Smith

Après la pandémie, ce manque de personnel va entraîner de nouveaux délais et de sérieux problèmes en matière d'accès à la justice pour de nombreux individus qui ont été arrêtés ou mis en accusation , dit-il.

« La fusion était une bonne idée et ce tribunal a beaucoup de potentiel, mais il faut vivre avec des contretemps malheureux en attendant qu'il ne devienne entièrement fonctionnel ou pour qu'on en perçoive tous les avantages. » — Une citation de Seth Weinstein, avocat de la défense

L'avocat rappelle que les individus qui sont arrêtés au pays bénéficient tous de la présomption d'innocence et que certains d'entre eux ont même droit d'être libérés sous caution afin de ne pas languir trop longtemps en détention préventive.

« Il est fort à parier que certains accusés ne pourront obtenir un procès dans des délais raisonnables, soit 18 mois, en vertu de l'arrêt Jordan de la Cour suprême du Canada. » — Une citation de Seth Weinstein, avocat de la défense

Me Weinstein appelle le ministère à faire preuve d'imagination pour garantir un accès à la justice dans des délais convenables.

Réponse du gouvernement

Dans un courriel, le ministère du Procureur général n'a pas répondu précisément à nos questions, mais reconnaît que le personnel des tribunaux joue un rôle essentiel dans l'administration de la justice.

Il écrit que la Division des services aux tribunaux continue de recruter et d'intégrer de nouveaux employés pour soutenir les palais de justice de Toronto, y compris la nouvelle Cour de justice de l'Ontario au centre-ville .

Il dit prendre des mesures pour pourvoir les postes vacants ou créer des postes supplémentaires à temps plein à Toronto afin de gérer les affaires courantes.

Le procureur général de l'Ontario, Doug Downey, lors de l'inauguration du nouveau palais de justice du centre-ville le 28 février 2023. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Paul Smith

Le plan de transition vers la nouvelle Cour de justice de l'Ontario à Toronto est en cours, avec une série de déménagements qui ont commencé en mars 2023 et qui se poursuivront jusqu'en juin 2023 , précise-t-il.