L’approbation d’un projet de sables bitumineux en milieu humide est en révision

L'organisme avait alors permis à la pétrolière Suncor d’extraire du sable bitumineux dans le périmètre de la région du lac McClelland, une immense zone humide dans le nord de la province.

Il a fallu deux décennies de procédures et d’études pour que le projet soit accepté. La pétrolière a déclaré qu’elle pouvait entreprendre ses opérations minières dans la partie de la zone humide qui lui appartient sans que cela ne touche l’autre partie.

Le plan prévoit, entre autres, un mur de 20 à 70 mètres de profondeur et de 14 kilomètres de longueur pour prévenir toute contamination de la zone humide non exploitée et un ensemble compliqué de puits et de stations de pompage pour contrôler le niveau et la qualité de l’eau.

Or, au mois de mars, l’Alberta Wilderness Association (AWA) a présenté un rapport scientifique indépendant qui expose les failles du projet. Elle a demandé que l'Agence de réglementation de l'énergie reconsidère sa décision.

Cette demande sera traitée dans le cadre de [notre] procédure de réexamen , a répondu la l'organisme. Selon la législation, un réexamen peut conduire à une confirmation du permis d’exploitation, des changements, une suspension ou une révocation avec ou sans audience.

Par ailleurs, la pétrolière a aussi reconnu que les plans de son mur sont incomplets. Les infrastructures pour la gestion de l'eau en sont actuellement au stade de la conception et les travaux d'ingénierie sont en cours , indiquent les documents du projet.

Lorna Harris, spécialiste des tourbières pour la Wildlife Conservation Society, a coécrit le rapport scientifique indépendant  (Nouvelle fenêtre) (en anglais). Selon ses calculs, l'ensemble de la zone humide stocke l'équivalent de 8 à 35 millions de tonnes de dioxyde de carbone.

Elle rappelle que les infrastructures que Suncor veut construire n’ont pas été testées. Nous ne sommes pas certains qu’elles vont fonctionner , dit-elle, en ajoutant que le projet Fort Hills menace aussi la délicate composition chimique de l’eau de la zone humide. Les espèces de cette zone humide dépendent de cette eau. La modifier risque de les faire disparaître.

La zone humide du lac McClelland, située à 90 kilomètres au nord de Fort McMurray, comprend entre autres des tourbières, des buissons et des plantes rares ou en voie de disparition.

Plus de 200 espèces d’oiseaux s’y arrêtent durant leur migration.

Suncor, de son côté, affirme dans un courriel qu'elle s'engage à protéger la partie non exploitée du projet. Le plan est continuellement affiné , indique le porte-parole de Suncor, Leithan Slade.