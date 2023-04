Caribous de Charlevoix : 12 naissances espérées ce printemps

Au seuil de l'extinction, la harde de Charlevoix a été capturée et mise en enclos à l'hiver 2022. Au moment de la capture, la population comptait 16 individus, son plus bas total depuis la réintroduction de l'espèce dans le parc national des Grands-Jardins dans les années 1970.

Après les naissances du printemps dernier et à la suite de la mort d'un mâle en décembre, la harde compte actuellement une vingtaine d'animaux. Avec les mises bas attendues d'ici quelques semaines, leur nombre pourrait passer à 32 représentants et donc avoir doublé en moins de deux ans.

Bien qu'il s'agisse d'une nouvelle accueillie avec un certain optimisme, les équipes du ministère se montrent prudentes et ne peuvent écarter d'éventuelles complications périnatales. Il n'y a rien qui garantit que 12 faons vont naître , rappelle Michaël Bonin, biologiste à la direction générale de la gestion de la faune et des habitats au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec (MELCCFP).

L'enclos de Charlevoix est aménagé dans le parc national des Grands-Jardins. (Photo d'archives) Photo : Autre banques d'images / Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Taille de l'enclos

Pour l'instant, l'enclos d'environ 18 hectares construit dans le parc national des Grands-Jardins suffirait à accueillir les nouveaux membres de la harde, selon Michaël Bonin. Ce dernier ne pouvait cependant se prononcer sur la suite si la population continue de croître.

À ce sujet, Martin-Hugues St-Laurent, professeur d'écologie animale à l'Université du Québec à Rimouski et spécialiste du caribou forestier, soulève des questions. S'il concède que les naissances à venir sont une bonne nouvelle, il s'interroge sur la gestion de cette croissance.

Il y a moyen de moyenner [avec 18 hectares] à court terme , croit-il. M. St-Laurent rappelle que le caribou forestier est un animal qui a besoin de beaucoup d'espace. Si dans deux ans on est à 48, et l'année d'après 64, il va falloir les relâcher dans la nature.

Martin-Hugues Saint-Laurent, biologiste à l'UQAR. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Si l'habitat autour n'est pas propice ou soumis à trop de perturbations, comme ce fut le cas au cours des dernières décennies pour cette population, ça ne marchera pas .

Depuis la mise en enclos, qui permet aux faons et aux femelles d'évoluer à l'abri des prédateurs comme le loup ou l'ours, le gouvernement du Québec n'a toujours pas dévoilé de plan de remise en liberté. La nouvelle stratégie de protection du caribou forestier est quant à elle attendue quelque part en juin prochain.

Selon M. St-Laurent, les mesures de protection et de restauration de l'habitat, lesquelles doivent à terme modifier la structure de la forêt, prendront plusieurs années à faire effet. Si les animaux sont relâchés avant la présence d'un habitat propice, soit de vieilles forêts de résineux, Québec n'aura d'autre choix que d'accentuer sa pression sur les prédateurs.

Diversité génétique

Outre la protection et la restauration de son habitat, la diversité génétique de la harde de caribous de Charlevoix pourrait devenir un problème. Selon des échantillons prélevés sur certaines bêtes en 2008 et en 2021, cette diversité serait encore élevée , affirme Michaël Bonin du ministère de l'Environnement.

Des prélèvements ont été effectués sur les 16 animaux capturés à l'hiver 2022, dit-il. Ces échantillons sont toujours en cours d'analyse. Des suivis devront aussi être faits sur les animaux qui naîtront cette année.

Ce suivi est important pour assurer la santé de la harde à long terme, explique Martin-Hugues St-Laurent. À plus longue échéance, le défi, c’est de voir s’ils ont [les gènes] requis pour une diversité d’adaptation dans le futur , donne-t-il en exemple.

Selon les hardes et la provenance des individus, certaines informations permettent une meilleure adaptation à un milieu donné en certaines situations, comme les coupes forestières ou les feux de forêt. Une diversité génétique trop pauvre peut aussi être propice au développement de certaines maladies en raison de la consanguinité, précise M. St-Laurent.

Le spécialiste croit donc qu'il faudra à un moment donné penser, pour Charlevoix, à ajouter des individus provenant d'autres hardes pour assurer cette diversité génétique. C'est quelque chose qui devrait être ultimement considéré.