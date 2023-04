12 heures de déplacement pour faire réparer sa voiture : des Madelinots en colère

Dès son arrivée aux Îles, elle tente de faire inspecter sa Kona 2019 qui est toujours sous garantie. Mais elle découvre que Hyundai n’a plus de point de service aux Îles. Line Leblanc contacte alors le service à la clientèle du constructeur. Moi, j'ai appelé Hyundai Canada pour me faire dire que pour faire réparer mon auto, il faut que j'aille à l'Île-du-Prince-Édouard à mes frais , explique la Madelinienne, contrariée par la situation.

En fait, le concessionnaire Hyundai le plus près se trouve à Charlottetown, un trajet de 5 heures de traversier et d’une heure de route, et ce, seulement pour l’aller.

En raison des horaires du bateau, sauf exception, impossible de faire réparer le véhicule et de revenir la même journée. Dans le meilleur scénario, le retour se fait le lendemain. Il faut donc prévoir des frais d’hébergement et de repas. Par ailleurs, en cas de tempête, le départ est repoussé.

Pour Line Leblanc, pas question de faire un tel déplacement. Je ne peux pas partir comme ça. En plus, je ne serai jamais capable d'expliquer mon problème. Je ne parle pas anglais , précise-t-elle.

Pour l’instant, elle demande que sa garantie soit respectée sans qu’elle ait à débourser quoi que ce soit. À défaut d’un changement, elle entend se départir de sa voiture. Je l'aime, mon auto. Mais si ça continue comme ça, je monte à Montréal, puis je vends l'auto. J'ai pas le choix. Tu peux pas garder une auto Hyundai avec pas de service , dit la Madelinienne.

Line Lafrance et son conjoint, Steve Turbide, possèdent eux aussi un véhicule Hyundai. Quand ces Madelinots apprennent que leur Santa Fe 2021 est visé par un rappel, ils se résignent à faire la grande traversée. Mais plutôt que d’aller à l’Île-du-Prince-Édouard, ils choisissent le concessionnaire Hyundai de Matane pour être servis en français et parce qu’ils ont de la famille dans le secteur qui pourra les héberger.

Leur trajet dure une dizaine d’heures, et leur périple s’étale sur une dizaine de jours parce qu’ils doivent attendre une pièce. Les coûts de ce voyage forcé s’élèvent à environ 1300 $, selon le couple. Mais impossible alors d’obtenir un remboursement.

Line Lafrance est mécontente, d’autant plus que leur véhicule a été acheté aux Îles avant la fermeture du point de vente Hyundai. Ce qui me fâche là-dedans, c'est qu'on achète une voiture avec une garantie. On avait un concessionnaire ici qui s'occupait de tout ça. On avait l'esprit tranquille. Et puis d'avoir à débourser pour aller ailleurs, je trouve ça choquant , nous raconte-t-elle. Face à une grosse compagnie comme Hyundai, Line Lafrance dit se sentir comme une petite goutte d’eau dans l’océan .

Sara Martinet est l’heureuse propriétaire d’une Hyundai Sonata. Tout va pour le mieux jusqu’à ce que son véhicule soit l’objet d’un rappel de sécurité. Le service à la clientèle de Hyundai Canada lui tient le même discours, soit qu’elle doit se rendre à Île-du-Prince-Édouard pour le rappel.

Pour Sara Martinet, ça n’a aucun sens. Elle refuse de quitter les Îles pour faire réparer son véhicule en raison des coûts. Elle se rend chez son garagiste local, qui ne peut rien faire faute de pièces et d’autorisation de la part du Hyundai.

Comme bien d’autres Madelinots, elle se sent prise en cage et demande à Hyundai Canada d’agir. Je veux avoir du service. C'est pas parce qu'on est insulaire et qu'on vit aux Îles-de-la-Madeleine qu'on ne peut pas être desservi par une compagnie aussi grosse que Hyundai , fait valoir Sara Martinet.

La marque, qu’elle adorait, a perdu de son lustre à ses yeux. Je n'ai pas en tête de racheter un produit Hyundai, ça, c'est certain. Même si je quittais les Îles, je pense que pour moi, c'est terminé parce que j'ai un bris de confiance , ajoute Sara Martinet.

Les droits des automobilistes - les obligations de Hyundai

Hyundai a déjà eu des points de vente et de services aux Îles-de-la-Madeleine. Mais, depuis l’an dernier, ce n’est plus le cas. Résultat : des centaines de clients sont devenus orphelins. En effet, plus de 800 véhicules Hyundai sont en circulation aux Îles, dont ceux de Line Leblanc, Line Lafrance et Sara Martinet.

L’avocat Hubert Lamontagne, conseiller juridique à l’Association pour la protection des automobilistes (APA), comprend très bien la grogne de ces Madelinots. Pour lui, il est insensé de demander aux propriétaires de véhicules Hyundai des Îles-de-la-Madeleine de se rendre à l’Île-du-Prince-Édouard pour faire réparer leur véhicule. C'est l'équivalent de demander à un Montréalais de se rendre à Toronto pour aller faire un rappel. Est-ce qu'on accepterait ça? Je crois que non , dit-il.

Pour lui, il est clair que Hyundai Canada a des obligations envers :

les propriétaires de véhicules Hyundai qui ont acheté leur véhicule aux îles et qui sont toujours sous garantie;

les propriétaires de véhicules Hyundai visés par un rappel, peu importe le lieu d’achat.

Selon l’APA, à défaut d’offrir le service après-vente aux Îles-de-la-Madeleine, Hyundai doit offrir une prise en charge au quai de Cap-aux-Meules, d’où part le traversier, fournir un véhicule de remplacement aux clients et leur ramener le véhicule. Le consommateur n’a pas à prendre le traversier pour faire exécuter un rappel ou une garantie conventionnelle , précise Me Hubert Lamontagne de l’APA.

Hyundai cherche activement une solution

Hyundai Canada a refusé notre demande d’entrevue à la caméra. Par écrit, l’entreprise dit travailler activement pour trouver une solution qui respecte ses standards. Nous sommes optimistes que les clients de Hyundai aux Îles-de-la-Madeleine auront à nouveau accès à un point de service local dans les prochaines semaines , nous a fait savoir le constructeur dans sa déclaration.

Hyundai Canada s’engage aussi à rembourser ses clients madelinots :

qui ont dû sortir des Îles pour un rappel ou profiter de leur garantie;

qui ont payé de leur poche pour faire exécuter, aux Îles, les travaux couverts par leur garantie.

Une annonce d’entente avec un garagiste des Îles-de-la-Madeleine devrait être faite incessamment.