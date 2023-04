Des paroissiens de Clare votent en faveur de préserver l’église Sainte-Marie

Ce bâtiment de Pointe-de-l'Église, en Nouvelle-Écosse, pourrait donc bénéficier du don anonyme offert plus tôt cette année, qui venait avec une seule condition : que l’église soit resacralisée.

« Je suis optimiste, je suis heureux et j’espère fortement que ça va arriver! » — Une citation de Pierre Comeau, président de la Société de préservation de l'édifice Sainte-Marie

Après sept ans de travail, la Société de préservation de l'édifice Sainte-Marie avait annoncé à la fin de l'année 2022 que seul un miracle pourrait empêcher l’église Sainte-Marie d’être démolie.

Ce miracle semble sur le point de se réaliser. Avec le vote des paroissiens en faveur du don, l’archidiocèse se donne jusqu’à la fin mai pour finaliser l’offre avec le donateur anonyme.

Si tout est accepté, le bâtiment centenaire bénéficierait de 10 millions de dollars pour réparer et restaurer l'église Sainte-Marie, de même que d’un fonds qui servirait à son entretien au cours des prochaines années.

En fin de semaine dernière, l'archidiocèse d’Halifax-Dartmouth ainsi que la société de préservation de l'église ont organisé trois réunions, à Saulnierville, à Meteghan et à Saint-Alphonse, qui ont réuni plus de 400 personnes.

C’est plus que ceux qui assistent à la messe les dimanches et la fin de semaine , a fait remarquer Pierre Comeau lors de son passage à l'émission Le Réveil de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador.

Les paroissiens devaient se prononcer sur l’offre pour l’église Sainte-Marie en sachant que si elle est acceptée, trois autres églises catholiques dans la région vont devoir fermer dans les prochaines années.

L'archevêque catholique de l'archidiocèse d'Halifax-Yarmouth, Brian Joseph Dunn. Photo : Radio-Canada / Steve Lawrence

Le nombre de paroissiens qui vont à la messe ne nécessite tout simplement plus autant d’églises dans la région, a expliqué l'archevêque Brian Dunn aux gens présents.

Je dirais qu’aux trois réunions, c’était une grande majorité qui a voté en faveur de l’offre , précise Pierre Comeau.

Certains ont soulevé le fait que des paroissiens vont maintenant devoir se rendre à une église plus loin de chez eux pour la messe, mais cela n'a pas suffi à décourager la plupart des gens.

Ce n’est pas un déplacement majeur et les gens de Clare n’ont pas de misère à aller magasiner à Yarmouth , explique le président de la Société de préservation de l'édifice Sainte-Marie.

Si les gens ont la foi pis qu’ils veulent aller à l’église, se déplacer de 15 ou 20 km, ce n’est pas la fin du monde!

Il ne reste plus qu’à attendre la décision finale du diocèse d'Halifax-Yarmouth, mais Pierre Comeau ose espérer qu’avec l’appui des paroissiens et le don anonyme, l'archevêque n'hésitera pas à rouvrir l'église.

Je pense qu’il y a de très bonnes chances que le projet soit mis de l’avant , confirme le président. Et selon lui, cela comprend aussi le musée ecclésiastique destiné aux touristes, qui a fait partie de l'église pendant plusieurs années.

Avec les informations de l'émission Le Réveil de la N.-É. et de T.-N.-L.