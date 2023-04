Crues sous surveillance dans la région de Québec

Dans certains cas, on est "en mode surveillance" des rivières et, dans d’autres cas, on va atteindre des seuils d’inondations mineures , indique Éric Drolet, directeur régional en sécurité civile pour Capitale-Nationale–Chaudière-Appalaches du ministère de Sécurité publique.

Dans la région de la Capitale-Nationale, à L’Ancienne-Lorette et au nord de Québec, la Sécurité publique surveille plusieurs cours d'eau, notamment la rivière Saint-Charles, la rivière des Hurons, la rivière Lorette et la rivière Nelson. Quand on regarde les prévisions, ce soir et demain, on va atteindre les maximums sur certaines rivières de la région , précise Éric Drolet.

« Les citoyens qui demeurent en bordure des cours d’eau doivent demeurer vigilants à toute hausse importante du niveau de ceux-ci. » — Une citation de Communiqué de la Ville de Québec

La Ville de Québec a d’ailleurs tenu une rencontre d'urgence pour établir un plan en cas d'inondations et de débordements sur son territoire. Toutes les équipes de la Ville sont mobilisées, prêtes à agir sur le terrain et se concertent quotidiennement pour suivre l’évolution de la situation , souligne l'administration municipale par communiqué.

En fin de semaine, la rivière Lorette a débordé dans le secteur au nord de l'aéroport Jean-Lesage, ce qui a entraîné des inondations mineures dans quelques résidences et commerces du secteur.

Sur la Rive-Sud aussi

Sur la Rive-Sud, la rivière Chaudière et la rivière Beaurivage, à Lévis, sont également sous surveillance.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le niveau de la rivière Chaudière est très haut dans le secteur de Vallée-Jonction. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Dans la rivière Chaudière, les glaces étaient disparues la semaine dernière, il restait juste la neige à fondre. On a été chanceux aussi avec des températures [sous le point de congélation] la nuit, donc ça ralentissait la fonte de la neige , remarque le directeur régional.

La crue de la rivière Chaudière a tout de même causé des inondations mineures à Saint-Lambert-de-Lauzon.

Après la pluie, les conditions météorologiques devraient être plus clémentes à partir du milieu de la semaine, ce qui devrait prévenir les débordements. On va frôler le point de congélation, ça va nous aider , ajoute Éric Drolet.

Il conseille néanmoins aux riverains de la grande région de Québec de se préparer, en déplaçant leurs biens aux étages supérieurs de leur demeure et à bloquant les entrées avec des sacs de sable ou des planches.

Avec des informations de Louis-Philippe Arseneault