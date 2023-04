Des pêcheurs insatisfaits du prix du crabe manifestent à Terre-Neuve-et-Labrador

Si la pêche au crabe des neiges est officiellement ouverte à Terre-Neuve-et-Labrador depuis lundi dernier, les bateaux sont encore amarrés, résultat d’un prix qui s’élève à seulement 2,20 $ la livre. Il s’agit du tiers des 7,60 $ la livre obtenus l’an dernier.

On est en position de force. Si on ne va pas pêcher, le crabe restera dans l’océan , a lancé la pêcheuse de South East Bight Loretta Warr sous les applaudissements de la foule. Il faut faire front commun.

La saison ne sera pas possible pour nous au prix actuel , ajoute Boyd Fudge, un pêcheur basé à Brighton, un village dans le nord de l’île, qui s’est acheté un nouveau bateau l’an dernier avec les profits records qu’il a engrangés. On n’a pas économisé beaucoup en conséquence […] et on a absolument besoin de prendre la mer.

Boyd Fudge, pêcheur basé à Brighton, dans le nord de Terre-Neuve, a participé à la manifestation du FFAW-Unifor, lundi, à Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

C'est un prix lamentable , reconnaît le ministre

Le ministre provincial des Pêches, Derrick Bragg, cible des huées des pêcheurs lundi, se dit ouvert aux discussions pour modifier le système utilisé pour décider du prix du crabe des neiges, la pêche la plus lucrative de Terre-Neuve-et-Labrador.

À l'heure actuelle, une commission indépendante doit établir le prix lorsque le syndicat FFAW-Unifor et l’Association des producteurs de fruits de mer ne peuvent pas s’entendre. Elle a donné raison aux transformateurs plus tôt ce mois-ci. Le syndicat avait demandé 3,10 $ la livre.

2,20 $, c’est un prix lamentable , affirme Derrick Bragg. Le diesel vous coûte plus cher, vos dépenses augmentent en général. Je comprends très bien que 2,20 $ la livre, ce n’est pas une raison de célébrer.

Derrick Bragg est ministre des Pêches de Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Derrick Bragg rappelle toutefois qu’il existe une surabondance de crabes des neiges sur le marché à l’heure actuelle et que le gouvernement a peu de moyens pour faire augmenter les prix. En février, l’Association des producteurs de fruits de mer avait estimé que 30 % des crabes transformés l'an dernier à Terre-Neuve-et-Labrador n’avaient pas encore été vendus.

[Le gouvernement] nous dit qu’il espère que les choses vont s'améliorer. C’est comme les républicains aux États-Unis qui n’offrent que des pensées et des prières après une fusillade, affirme le président du FFAW-Unifor, Greg Pretty. Le gouvernement a la responsabilité d’intervenir pour éviter que les gens ne fassent faillite , ajoute celui qui propose d'offrir une compensation provinciale aux pêcheurs si le prix n’augmente pas.

On pourrait devoir attendre deux semaines, trois semaines, même quatre semaines pour que les prix augmentent. Si la situation ne se règle pas d’ici là, ce sera un désastre économique pour la province , affirme Greg Pretty.

Greg Pretty est président du syndicat FFAW-Unifor, qui représente les pêcheurs de Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Peu de marge de manoeuvre pour les transformateurs

L’Association des producteurs de fruits de mer a décliné une demande d’entrevue, mais un analyste de l’industrie des pêches, Les Hodges, affirme que les transformateurs n’ont que très peu de marge de manœuvre, malgré les revendications des crabiers.

Selon cet expert basé à Seattle, il existe une surabondance de crabes des neiges sur le marché américain, soit le marché le plus important pour les crabiers canadiens. En plus, les États-Unis interdisent les importations russes, ce qui veut dire que le marché asiatique est inondé de crabe pêché au large de la Russie.

Environ 400 travailleurs ont participé à la manifestation lundi à Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Les importateurs auxquels je parle me disent qu’il y a énormément de concurrence entre les entreprises , explique-t-il. Les transformateurs et les importateurs ont tout perdu de l’argent de l’année dernière. Les taux d’intérêt augmentent et prêter de l’argent devient plus difficile.

Les Hodges indique que les détaillants doivent se débarrasser du crabe de l’année dernière avant que les prix se stabilisent. Pour y arriver, ils n’ont d’autre choix que de rendre les prix plus attirants.

Il ajoute aussi qu’à l’échelle mondiale, une quantité record de crabes des neiges sera pêchée cette année (160 000 tonnes), ce qui ne fera rien pour faire augmenter la demande.

Il faut reconnaître que l’année à venir sera très difficile , affirme Les Hodges.

Plusieurs pêcheurs croisés lundi ont suggéré que la province assouplisse les règles qui obligent les crabiers à vendre leurs prises aux transformateurs basés à Terre-Neuve-et-Labrador. Cette mesure augmenterait le nombre d'acheteurs possibles pour les pêcheurs, mais pourrait mettre en péril les emplois des travailleurs d’usines locales de transformation de poisson.

Si les crabiers terre-neuviens décident de rester à quai pour le moment, les pêcheurs des Maritimes et de la Gaspésie ont pris la mer il y a déjà une semaine. Ces derniers ont obtenu des prix semblables à ceux offerts aux pêcheurs terre-neuviens.

La pêche au crabe des neiges de Terre-Neuve-et-Labrador est la plus importante sur la planète, rapportant 760 millions de dollars à l’économie provinciale l’année dernière.