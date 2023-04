La santé mentale et les problèmes de dépendance au coeur du congrès annuel de SUMA

Le congrès annuel de l’Association des municipalités urbaines de la Saskatchewan (SUMA) a débuté dimanche à la Place TCU de Saskatoon. Plusieurs représentants de villes, de villages et des municipalités à travers la Saskatchewan se sont réunis pour échanger et discuter des problèmes qui les préoccupent.

Cette année, le congrès se déroulera sous le thème Tune In (être à l’écoute). Selon le directeur général de la SUMA , Jean-Marc Nadeau, il s’agit d’une occasion pour les membres de partager leurs défis quotidiens.

On essaie d’apporter des solutions pour eux [représentants] en travaillant avec le gouvernement. C’est vraiment une occasion pour les membres et pour le comité de gestion de la SUMA d’écouter ce qui se passe sur le terrain , a-t-il affirmé.

Selon Jean-Marc Nadeau, la santé mentale et les problèmes de dépendances font partie des nombreux défis à relever par des représentants, notamment dans les grandes villes.

On a aussi des défis au niveau de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et la sécurité publique [...] donc on essaie de trouver des solutions en écoutant les membres avec leurs histoires et leurs réalités sur le terrain , ajoute-t-il.

Jean-Marc Nadeau souligne que le congrès de la SUMA vise à aider aussi ses membres à tisser des liens et à apprendre ce qui se passe ailleurs dans la province.

Dimanche, on avait des sessions sur la technologie verte, on a eu une visite du centre régional de déchets. Ce sont des sessions qui aident les gens à savoir ce qui se passe ailleurs et peut-être de trouver des idées pour amener chez eux dans leur municipalité , précise le directeur général de la SUMA .

La présidente de la SUMA , Randy Goulden, affirme que ce congrès annuel vise à discuter de 12 résolutions.

Elle précise que la possibilité de l'utilisation des voiturettes de golf en zones rurales et la mobilité des aînés font partie de ces résolutions.

Lundi, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a assisté au congrès annuel de SUMA .

Dans son discours adressé aux participants, Scott Moe est revenu sur les grandes lignes du budget provincial, en incluant des points qui touchent les régions rurales de la province.

C'est le moment pour la Saskatchewan de briller. [...] nous voyons aujourd'hui une croissance qui va libérer le potentiel de la Saskatchewan et qui le fait déjà , a déclaré Scott Moe.

« Nous avons une occasion sans précédent de construire une Saskatchewan encore plus forte à l'avenir. Saisissons cette opportunité, faisons-le ensemble pour cette génération et pour les générations à venir. » — Une citation de Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

Le maire de la Ville des Ponts, Charlie Clark et la mairesse de Regina, Sandra Masters, ont aussi participé à cette rencontre annuelle et ont souligné l'importance d’avoir des logements abordables, ainsi que des centres de consommation surveillée.

Le congrès annuel de la SUMA se poursuivra jusqu'au 19 avril.

Avec les informations de Fred Harding et Geneviève Patterson