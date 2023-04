Frôler la mort, perdre son enfant et se relever

On pourrait entendre une mouche voler dans un coin de la bibliothèque de la Polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie. Les élèves d’une classe de première secondaire ont les yeux rivés sur Vincent Rodrigue, sur son chemin de vie, son bagage , comme il dit.

Vincent Rodrigue a donné plus d'une centaine de conférences depuis quelques années. C'est lors d'une rencontre avec son neuropsychologue que l'idée est venue. «Je voyais que mon bagage grossissait et je voulais parler de mon deuil.» Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Je fais des conférences pour moi-même, pour tranquillement me guérir de mes blessures. J’ai l’impression d’aider une personne de temps en temps , dit l’homme de 42 ans. Parce que des blessures, des deuils, il en a eu plusieurs, en commençant par celui du travail.

Frôler la mort

En 2014, marié, père de deux filles et d'un garçon, avec un bon travail, il vit son rêve. Je gagnais encore plus de sous, ça allait super bien , se rappelle-t-il. Sans le savoir, sa vie allait changer de façon draconienne.

Le 15 mai 2014, au chalet familial, une sangle attachée à un arbre se brise lorsqu'il met son quai à l’eau. Le crochet de métal m’a perforé le crâne. J’avais un trou de quatre centimètres sur le côté de la tête.

Vincent Rodrigue est natif de Saint-Simon-les-Mines. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Les deux tiers de son cerveau sont touchés. Une opération de plusieurs heures est nécessaire pour enlever des éclats d’os. J’étais paralysé complètement du côté droit, pas capable de parler, d’écrire et de lire. La réadaptation sera longue et ponctuée de crises d’épilepsie. Je parlais et "paf!", je tombais par terre , se rappelle-t-il, lui qui est devenu invalide après son accident.

« Je pensais que les problèmes, c’était pour les autres. » — Une citation de Vincent Rodrigue, conférencier

Perdre son enfant

Finalement, son état de santé s’améliore, mais le 26 juin 2016, sa vie tourne au cauchemar. Le soleil se lève, je vais dans le salon, mon petit bonhomme n’est pas là , se remémore-t-il. Il cherche son fils dans le chalet familial.

« J'ouvre la porte-patio. Je me retourne vers la gauche. Mon cœur arrête de battre. Mon beau Philippe est là et il flotte. » — Une citation de Vincent Rodrigue, conférencier « La résilience et la persévérance, un choix de vie »

Il retrouve son fils de deux ans et demi noyé dans le lac. La famille est en état de choc. Je me sentais coupable, c’était l’enfer , lance-t-il aux jeunes à l’écoute. Une peine difficile à vivre pour son épouse et lui.

Philippe (a gauche) avec ses deux soeurs en 2016. Photo : Gracieuseté : Vincent Rodrigue

Six mois après la mort de Philippe, on se séparait , explique l’homme de 42 ans. En pointant chacun des doigts de sa main, il énumère tous ses rêves partis en fumée. J’ai perdu mon petit bonhomme, ma femme qui était aussi ma meilleure amie, ma famille de cinq, mon travail, ma santé et je suis invalide.

« Qu’est-ce que j’ai fait pour avoir tout ça? Je pleurais et je pleurais. » — Une citation de Vincent Rodrigue

Se relever

Son monde s’écroule. Il doit maintenant le rebâtir et il a ses deux filles pour le faire. Le conférencier de Saint-Simon-les-Mines rappelle aux jeunes l’importance de parler. Il faut demander de l’aide à une personne de confiance, un professionnel. C’est un premier pas vers une possible guérison.

Besoin d'aide? Tel-jeunes : 1 800 263-2266

Jeunesse, J'écoute : 1 800 668-6868

Info-Social : 811

Ses rencontres lui permettent de réaliser la plus belle chose de sa vie dans sa guérison. La personne la plus importante, c’est moi. Si je veux que mes filles soient heureuses, je dois l’être.

« Je veux leur montrer qu’on peut gravir les montagnes. » — Une citation de Vincent Rodrigue

Vincent Rodrigue était l'entraîneur-chef des Lynx M13 (Division 1) lors du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec en 2020. Photo : Gracieuseté : Vincent Rodrigue

Ses passions lui permettent de poursuivre son ascension vers le bonheur. Il a fait du bénévolat dans une maison de soins palliatifs et il est devenu entraîneur de hockey, un sport qu’il pratique depuis toujours. J'aime être entouré de jeunes, j’ai l’impression que mon petit bonhomme est autour d’eux. . Cette année, il est entraîneur-chef de l’équipe M15 (Division 2) des Lynx de l’École Jésus-Marie de Beauceville.

La chasse et la pêche occupent aussi une grande place dans sa vie, des passions qu’ils pratiquaient avec son père décédé en septembre dernier. J’ai un esprit de liberté en nature, je parle beaucoup à mon père.

La chasse est une passion pour Vincent Rodrigue et son père décédé en septembre 2022. Photo : Gracieuseté : Vincent Rodrigue

Une conférence comme thérapie

Le mot "conférence" est sorti quand j’ai rencontré mon neuropsychologue , se rappelle-t-il. Son bagage grossissait, le Beauceron voulait se sentir utile en parlant de son deuil. Il met une vidéo sur Facebook pour semer la première graine. La réaction est instantanée, c’est le début d’une grande aventure pour lui. Il a donné plus d’une centaine de conférences, dans des écoles, des entreprises et des organismes entre autres.

À la polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie, l’animatrice de vie spirituelle et engagement communautaire (AVSEC) est heureuse de voir venir Vincent, année après année. [Les jeunes] le prennent comme un modèle. Vincent rend le deuil positif dans un sens [comme quoi] il y a une vie après un décès , note Véronique Couture.

Attentif tout le long de la conférence, Francis Camiré, élève de première année du secondaire, retient que dans la vie, même si tu as des obstacles, ça se répare avec tes passions et tes amis. Même son de cloche pour Chelsea Bolduc. Si tu as des problèmes, tu dois foncer, même si tu as un poids sur tes épaules.

Vincent Rodrigue a répondu aux questions des jeunes après la conférence. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

La conférence de Vincent Rodrigue fait partie du programme « Ma vie, mes passions » de la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce. Plusieurs conférenciers vont à la rencontre des jeunes dans les écoles du centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin. Depuis 20 ans, c’est près de 60 000 jeunes qui ont eu la visite d’un conférencier.

Pour Marie-Noëlle Sylvain, porte-parole du programme, chaque rencontre amène une réflexion chez les jeunes. Le message : c’est la passion. Comment la passion peut t’aider à passer à travers les épreuves?