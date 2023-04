Que faire avec 64 millions $? Dans la Péninsule acadienne, les idées ne manquent pas

Les 64 millions de dollars du Lotto 6/49 remportés dans le comté de Gloucester, samedi par un vainqueur encore anonyme, en a fait rêver plus d’un. Certains résidents de la Péninsule acadienne se sont pris à imaginer ce qu'ils feraient avec une telle somme. Et le choix est vaste : payer les dettes, se gâter, aider la famille, donner à des œuvres de charité…

Claudia Chiasson, de Saint-Simon, n’est pas une acheteuse de billets de loterie. Mais avec une telle somme tombée du ciel, elle saurait quoi faire.

Claudia Chiassion, de Saint-Simon, aurait fait rénover sa maison au bord de la mer. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

Je paierais ma maison au bord de la mer. Je mettrais des vitres tout autour pour voir la mer. Je m'installerais aussi dans une serre , pense-t-elle.

Elle gâterait ses enfants et ses petits-enfants, leur paierait leurs études et elle voyagerait un peu partout, en plus de prendre un cours de chant.

Aurèle Gagnon, de Bois-Blanc, dans la Péninsule acadienne Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

Aurèle Gagnon, de Bois-Blanc, a un bon sens de l’humour. Si c’était moi qui avais gagné, tu ne me verrais pas ici! , blague-t-il.

Il en donnerait à parts égales à ses sept enfants et au reste de sa famille. Et il s’achèterait une voiture neuve.

Heureuses pour les gagnants

Aldéa Robichaud, de Bertrand, s’est dite très heureuse pour le vainqueur du gros lot.

« J’en aurai donné à toute ma famille. Je gâterais mes amis et je me gâterais aussi avec un truck neuf. » — Une citation de Aldéa Robichaud

Vanessa Albert, de Saint-Simon, et son amie Monica Vienneau, de Maltempec, étaient bien curieuses de savoir qui avait mis la main sur cette cagnotte.

J’ai appelé ma mère 20 fois et elle ne répondait pas , a indiqué Monica. Quand j’ai pu enfin la joindre, je lui ai demandé si elle avait fait vérifier son billet. Si on avait gagné, j’aurais payé mes dettes et je ne me serais pas privée pour vivre. Je me serais fait bâtir une belle maison au bord de l’eau.

Qu’est-ce que j’aurais fait avec? Disons plutôt ce que je n’aurais pas fait avec! , rigole Vanessa. J’aurais payé mes dettes, ma maison… Je suis bien contente que ce soit du monde de par ici.

Investir dans la communauté

Philibert Landry, de Caraquet, en aurait eu assez pour aider bien du monde et quelques organismes locaux.

Philibert Albert, de Caraquet, donnerait beaucoup d'argent aux oeuvres de charité. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

J’en aurais donné à notre église qui a besoin d’un nouveau clocher et à toutes les œuvres de charité. Il y a tellement de gens qui en ont besoin. J’avais un billet, mais je n’ai pas été chanceux. Mais pour une fois, je suis content que ç’ait été gagné dans le coin , se réjouit-il.

Janie Brideau, de Caraquet, n’avait pas de billets, mais elle aurait certainement su comment dépenser une partie des 64 millions $.

« Je l’aurais investi dans la communauté, dans des appartements à prix modique à Caraquet. Je suis contente que ce soit du monde de par ici. Cet argent va être dépensé dans nos communautés, ce sera bon pour notre économie. » — Une citation de Janie Brideau

Nicole Cormier, de Caraquet, elle aurait voulu pouvoir gâter sa famille.