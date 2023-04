Mort d’un employé : Suncor et Christina River Construction doivent payer 745 000 $

Marcel Poitras, le père de Patrick Poitras, croit que les sociétés s’en sortent avec une tape sur les mains .

Je trouve que les amendes ont été faciles pour eux. Pour des compagnies qui gagnent des milliards et qui s’en sauvent avec une poignée de change, que j’appelle, je trouve que ça n’a pas été bien pensé , déplore-t-il.

Pour eux, c’est l’argent, l’argent, l’argent, mais pour moi, c’est la vie, la vie, la vie. Ils ont pris la vie de mon fils. Je ne peux le ravoir. Demain, je peux avoir l’argent, mais je ne peux ravoir mon fils.

« La vie de mon garçon valait plus cher que ça et il était beaucoup trop jeune pour mourir [...] Il y a quelqu’un qui est payé très très cher de l’heure en Alberta et qui a juste à s'occuper de la sécurité et il n’a rien fait. »