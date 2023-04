Le point sur les inondations en Outaouais et dans l’est ontarien

Plusieurs municipalités en Outaouais et dans l’Est ontarien se préparent à une forte crue des eaux en raison des précipitations qui tombent sur la région et de la fonte des neiges. Selon les plus récentes données, il faut s'attendre à des inondations mineures et majeures pour certains secteurs le long de la rivière des Outaouais.

Dans son plus récent communiqué de presse, Conservation de la Nation Sud indique que l'on prévoit que les niveaux d’eau le long du tronçon principal de la rivière des Outaouais devraient dépasser les seuils d’inondation majeure .

Même si cela aura des conséquences sur les rues et les foyers, on s’attend à ce que les niveaux d’inondation demeurent bien en deçà des niveaux d'inondation historiques les plus élevés .

Parmi les endroits touchés, on compte les secteurs sujets aux inondations du lac des Chats, de la région de la baie Constance, de Britannia / Lac Deschênes, de Cumberland, de la Cité de Clarence-Rockland, du canton d’Alfred et Plantagenet et d’autres zones vulnérables jusqu’à Montréal .

De son côté, Sécurité publique Québec rapporte un risque d'inondation mineur pour la rivière des Outaouais et la rivière Picanoc.

Gatineau

À la marina de Hull, à Gatineau, le niveau de la rivière des Outaouais s’approche également du seuil d'inondation mineure, établi à 43,43 m. Présentement, il est de 43,34 m et on s’attend à une hausse. La mairesse de Gatineau, France Bélisle, a d’ailleurs fait le point sur la situation lundi en début de soirée, et elle s’attend à ce que 1000 résidences soient inondées d’ici à mercredi.

Ottawa

Au parc Britannia à Ottawa, le niveau de la rivière des Outaouais est de 59,51 mètres, soit légèrement au-dessus du seuil d’inondation mineure, établi à 59,42 m.

Les seuils d’inondation sont actuellement plus bas que ceux des crues printanières de 2017 et 2019. Toutefois, les résidents dont les propriétés et les environs ont été inondés au cours des 20 dernières années doivent s’attendre à une inondation cette semaine , écrit la Ville d’Ottawa dans un communiqué.

Elle précise également que des sacs de sable ont été fournis aux résidents des secteurs plus à risque.

Selon Conservation de la Nation sud, ces secteurs comprennent :

La baie de Constance à l’ouest de la ville;

Le secteur de Britannia (chemin Grandview et la communauté de Belltown) ou l’eau pourrait monter de 65 centimètres par rapport au niveau de lundi;

Le secteur de Cumberland (village de Boise, chemin Morin et la ruelle Leo) ou l'on prévoit que l'eau monte encore d'un mètre dans les deux à trois prochains jours.



Mansfield-et-Pontefract

À Mansfield-et-Pontefract, dans la MRC du Pontiac, quelques terrains commencent à être inondés près de la rivière Coulonge, selon ce que signale la Municipalité.

Le niveau de l’eau continue de grimper dans ce secteur. Demain, on s’attend à un débit de 700 mètres cubes par seconde (m³/s), alors qu’il est d’environ 500 m³/s aujourd’hui.

C'est alarmant, mais nous sommes toujours juste en mode prévention , explique la maire de la Municipalité, Sandra Armstrong.

On se croise plus que les doigts. On surveille les températures, c'est ça qui va jouer beaucoup. Aujourd'hui il y a eu beaucoup de pluie, mais c'est arrêté, merci. Dans les prochains jours, ce sera beaucoup plus froid. C'est une bonne température pour retenir l'eau.

Les autorités surveillent le niveau de la rivière à Mansfield-et-Pontefract. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Elle indique que des sacs de sable sont disponibles pour les résidents qui en auraient besoin et leur demande de se préparer.

On est mieux prévenir que d'être pris dans le coup d'eau qui pourrait être très haut, et ne pas être capable de protéger sa demeure et ses choses sur le terrain.

Mme Armstrong ajoute d’ailleurs que la situation actuelle n’est pas comparable à celle de 2019. La Municipalité avait alors été durement touchée par les inondations, mais depuis, beaucoup de résidences situées sur le bord de l’eau ont été détruites.

Gracefield

À Gracefield, on signale également une inondation mineure sur le chemin du Lac-Cayamant. Le débit de la rivière Picanoc est de 135,20 m³/s, au-dessus du seuil d’inondation qui est de 134,00 m³/s.

Ripon

Les autorités surveillent également la rivière de la Petite-Nation en amont de Ripon. Son débit est de 80,02 m³/s, alors que le seuil d’inondation est de 82,00 m³/s.

Un terrain inondé dans la municipalité de Clarence-Rockland, en Ontario. Photo : Radio-Canada / Camille Kasisi-Monet

Est ontarien

Au moment d’écrire ces lignes, on ne rapporte pas encore d’inondations dans l’est ontarien. De l’eau est toutefois visible sur les terrains de quelques propriétés à Clarence-Rockland.

Toujours selon l'organisme Conservation de la Nation sud, le niveau de l’eau devrait monter d’un mètre dans la région de Rockland, d’ici à mercredi.

Durant cette même période, l’eau devrait monter de 50 centimètres dans la région de Hawkesbury.

Avec les informations de Camille Kasisi-Monet.