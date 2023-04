302 M$ d’ici 2025 pour les transports en Gaspésie et aux Îles

En 2022, Québec avait déjà annoncé 144 millions de dollars d'investissement d'ci 2024 pour la réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie

Québec prévoit maintenant investir 88 M$ d'ici 2025. Au final, 32 M$ représentent de nouveaux investissements.

C'est la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, qui a procédé à l'annonce à New Richmond.

La ministre Guilbault ne s'est pas avancée sur le moment où le chemin de fer sera réhabilité dans son ensemble.

Elle assure par contre que c'est un dossier prioritaire pour son gouvernement. Les investissements sont là. Des fois, il y a comme des formalités administratives qu’on doit traverser et des processus qu’on doit respecter. Mais l’argent est là, la volonté est là. Les choses avancent. Je sais qu’on a enfin une chance que ce chemin de fer soit réhabilité dans son ensemble , explique Geneviève Guilbault.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, n’est pas surpris outre mesure que le gouvernement Legault n’avance toujours pas d’échéancier pour un retour du train sur la pointe gaspésienne.

Daniel Côté est également président de l’Union des municipalités du Québec ainsi que président de la Régie intermunicipale de transport de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (RÉGÎM). (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

M. Côté indique qu’il ne s’attendait pas à obtenir un échéancier lors de l’annonce de lundi, puisque le dossier d’affaires pour le tronçon entre Port-Daniel–Gascons et Gaspé n’a pas encore été déposé au Conseil des ministres.

C’est ce qu’on nous dit depuis plusieurs mois déjà, affirme-t-il. Lorsque le dossier d’affaires sera déposé au Conseil des ministres, on aura un aperçu des dates d’appels d’offres et on va être capable de présumer des délais.

M. Côté s’attend quant à lui à une réalisation de l’ensemble du projet aux alentours de 2027 ou de 2028. Il avoue également voir d’un bon œil la rapidité à laquelle avancent les travaux.

La bonne nouvelle dans tout ça, c’est que les processus en cours vont plus vite que prévu et, en bref, ça avance, ça avance sur la bonne voie. Le gouvernement pourrait dire qu’il arrête tout ça, mais ce n’est pas ça qu’il fait , résume Daniel Côté.

Le tronçon [entre Port-Daniel–Gascons et Gaspé] ça fait déjà depuis deux ans et demi qu’il n’y a plus de date , indique le président de la Société du chemin de fer de la Gaspésie, Éric Dubé.

Le président de la Société du chemin de fer de la Gaspésie, Éric Dubé. Il est également le maire de New Richmond. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

En ce qui concerne les prochaines échéances quant à la réfection du chemin de fer, M. Dubé se concentre sur la réalisation des travaux du tronçon 2 entre Caplan et Port-Daniel–Gascons.

On avait demandé au ministère [des Transports] de nous fournir un échéancier des travaux par année et que ce n’était pas seulement dire qu’on met une date et qu’on se retrouve 6 mois avant la date pour dire finalement qu’on ne peut plus la respecter. On veut être capable de voir l’évolution des travaux , explique-t-il.

Selon M. Dubé, le MTQ a honoré les échéances déterminées pour les différents appels d’offres relativement à ce tronçon.

« Ce que je vois aujourd’hui c’est que l’objectif de 2024 jusqu’à Port-Daniel tient encore la route. » — Une citation de Éric Dubé, président de la Société du chemin de fer de la Gaspésie

Des montants supplémentaires pourraient être alloués à la réhabilitation du chemin de fer au cours des prochains mois, une fois les plans pour la réfection du dernier tronçon entre Port-Daniel–Gascons et Gaspé déposés, souligne la députée de Bonaventure, Catherine Blouin, aussi présente lors de l’annonce.

On est en train de finaliser la documentation du dossier d’affaires, en vue que je puisse le présenter à mes collègues du Conseil des ministres , ajoute Geneviève Guilbault.

Par ailleurs, 209 millions de dollars sont prévus pour le réseau routier et 4,5 millions pour des projets aéroportuaires, notamment pour la réfection de la piste de l'aéroport de Bonaventure.

En tout, 65 projets vont bénéficier de ces sommes.

La ministre Guilbault et la députée Blouin étaient aussi accompagnées du député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix.

En 2022, les investissements en transport du gouvernement du Québec dans la région s’élevaient à 350 millions de dollars d'ici 2024.