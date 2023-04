De nouvelles étapes franchies vers la création d’un parc national à Windsor

Aujourd'hui, nous protégeons Ojibway Shores pour toujours et faisons un pas historique géant vers le parc urbain national Ojibway , a expliqué le député Kusmierczyk.

« Alors que nous préserverons le dernier morceau de rivage non aménagé sur la rivière Détroit dans notre région et terminerons officiellement la première phase du processus de Parcs Canada, nous voyons le parc national urbain Ojibway devenir réalité. » — Une citation de Irek Kusmierczyk, député de Windsor-Tecumseh

Le maire de Windsor, Drew Dilkens, se réjouit de cette nouvelle étape.

« Avec l’inclusion d’Ojibway Shores, les opérations d’assainissement et de nettoyage peuvent commencer, la phase de préfaisabilité achève et nous nous rapprochons chaque jour de la réalisation de notre vision commune. » — Une citation de Drew Dikens, maire de Windsor

Le terrain d'Ojibway Shores, qui appartient à Transports Canada, offre un lien écologique vital entre la rivière et le complexe de prairies Ojibway.

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, affirme dans un communiqué que le transfert du terrain permettra de transformer cet important espace écologique et culturel en un nouveau parc national.

« Nous développerons un espace vert unique qui fera progresser la réconciliation avec les Autochtones et dont tous les Canadiens et Canadiennes pourront profiter. » — Une citation de Omar Alghabra, ministre des Transports

Le fédéral peut maintenant entamer le processus d'assainissement par le biais d'opérations de nettoyage qui profiteront à l'environnement local et à de nombreuses espèces de plantes et d'animaux qui en dépendent pour leur survie, selon le communiqué.

Parcs Canada a versé 1,3 millon de dollars à la Ville de Windsor pour l'achat d'une propriété résidentielle qui sera intégrée au parc urbain national.

La Première Nation de Walpole Island soutient le projet

Selon Clint Jacobs, superviseur du Walpole Island Heritage Centre, la Première Nation de Walpole Island souhaite participer à la gestion du parc urbain national.

Notre Nation souhaite cogérer et cogouverner ce parc – c'est notre objectif – pour assurer que le parc protégera pour toujours ses écosystèmes particuliers et ses espèces rares et que les jeunes et les aînés de la Nation en particulier pourront participer à sa gestion et à son entretien , a-t-il déclaré dans un communiqué.

Parcs Canada a publié lundi un document d’information et de réflexion pour solliciter les commentaires des partenaires, des intervenants et du public afin d’élaborer une nouvelle politique sur les parcs urbains nationaux.

Le parc national de la Rouge, dans la région de Toronto, a été le premier parc urbain au Canada.

Parcs Canada a lancé des processus exploratoires pour la création d'autres parcs urbains nationaux dans diverses municipalités du Canada, notamment en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Nouvelle-Écosse.

De premières discussions sont également en cours à Montréal.