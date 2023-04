L’autoroute 40 fermée de samedi soir à dimanche dans le secteur des Galeries d’Anjou

Cette fermeture est nécessaire pour permettre le démantèlement d'une partie du pont d'étagement du boulevard des Galeries-d'Anjou, explique le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Les voies de desserte seront également fermées dans chaque direction.

Une forte congestion est à prévoir; le ministère des Transports invite donc les conducteurs à éviter le secteur.

Ainsi, la voie sera complètement fermée en direction est, entre la sortie no 78 – Boul. Langelier / Boul. des Galeries-d'Anjou et les entrées en provenance de l'autoroute 25 .

Il en sera de même pour la direction ouest, entre la sortie 80-N – A-25 nord / Laval et l'entrée en provenance du boulevard Langelier.

Le ministère des Transports fait aussi état de fermetures par défaut des bretelles de l'A-25 nord vers l'A-40 ouest, de l'A-25 sud vers l'A-40 ouest, de l'A-40 est vers l'A-25 nord, et de l'A-40 est vers l'A-25 sud, dans l'échangeur Anjou.

La circulation ne sera pas possible non plus en direction est, entre l'avenue des Halles et l'entrée en provenance du centre commercial. Il y aura une fermeture complète en direction ouest, entre la rue Jarry est et l'avenue de Neuville.

La bretelle menant de la rue du Champ-d'Eau à la voie de desserte de l'autoroute 40 est ne sera pas accessible. Le boulevard des Galeries-d'Anjou sera aussi fermé du samedi à 22 h au lendemain à 11 h.

Détours et signalisation temporaire

Les détours s'effectueront sur le réseau routier municipal et seront balisés par une signalisation temporaire , précise le ministère des Transports.

Il ajoute qu’en cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés .