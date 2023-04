S’occuper bénévolement d’un restaurant pour garder ouvert un lieu de rassemblement

Pendant la pandémie, Jason Rioux et sa famille, de Toronto, se sont installés temporairement à Chapleau, la communauté natale du père de famille

Ils ont converti en résidence l’ancienne église, où M. Rioux a été baptisé. Le sous-sol est devenu une aire de restauration et de rassemblement.

Ils ont dû repartir dans la métropole ontarienne, faute de pouvoir continuer le télétravail.

Dans une petite ville, tu vas voir des choses comme ça , lance d’emblée Marie-Ève Guitard au sujet de l'élan d'entraide qui permet de continuer de faire fonctionner le restaurant un soir par semaine.

Mme Guitard est elle-même bénévole pour permettre au restaurant d'ouvrir les vendredis soirs.

« Ici, les gens, quand les choses leur tiennent à cœur, on se met ensemble et make it happen. »