Le milieu des affaires de Québec réclame à son tour un TGV entre Québec et Toronto

Ottawa doit opter pour un train à grande vitesse (TGV) entre Québec et Toronto plutôt qu'un train à grande fréquence (TGF). C'est ce que réclame la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, une dizaine de personnalités du milieu des affaires de la région ainsi que la rectrice de l'Université Laval Sophie D'Amours, dans une lettre publiée mardi.

Les signataires demandent la fréquence et la vitesse , rapporte le PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ) Steeve Lavoie. Ils craignent que le TGF ne soit pas suffisant pour changer les habitudes des automobilistes.

« Il faut avoir de la vision et de l'ambition pour Québec. » — Une citation de Steeve Lavoie, président et chef de la direction de la CCIQ

M. Lavoie estime que c'est l'occasion rêvée d'agir. Si le gouvernement fait un TGF, on n'aura pas de TGV avant 50, 75, 100 ans.

Legault, Marchand et Plante

Le premier ministre François Legault et les maires de Québec, de Montréal et de Laval ont déjà fait connaître leur préférence pour un mode de transport plus rapide dans le corridor ferroviaire entre la Ville Reine et Québec.

Le trajet envisagé du TGF qui reliera Toronto et Québec. Photo : Radio-Canada / Google Earth

Le TGF que prévoit construire Ottawa circulerait à 200 km/h et permettrait de relier Québec à Montréal en 2 h 50. Le ministre des Transports Omar Alghabra a ouvert la porte à la construction de tronçons qui pourraient aller au-delà de cette vitesse  (Nouvelle fenêtre) .

Pour nous, il ne fait aucun doute : Québec doit faire partie des tronçons à haute vitesse , peut-on lire dans la lettre signée entre autres par des représentants des entreprises Beneva, Familiprix, Promutuel, CGI, iA Groupe financier.

Québec, notre capitale nationale, est isolée des métropoles, écrivent les signataires dans leur lettre. Il faut reconnaitre que cela constitue un inconvénient important pour son économie et la mobilité des personnes.