L’ex-maire de Saint-Élie-d’Orford s'est éteint

C'est sa fille Véronique qui en a fait l'annonce dans un message publié sur Facebook. Notre phare, notre pilier, la fondation de notre famille nous a quittés main dans la main avec ses grands amis. [...] Ce grand homme avec de belles valeurs. Un homme intègre, honnête, aimable, serviable, un cœur immense, un homme sans jugement, un travailleur acharné , écrit-elle.

Celui qui a été maire de Sherbrooke de 1994 à 2009, Jean Perrault, se souvient avec beaucoup d'amitié de Richard Gingras. Ce qu'on doit retenir de lui, c'est son engagement face aux citoyens et principalement ceux de Saint-Élie où il a été 24 ans maire. C'est quand même un engagement important pour une communauté qui a connu une grande expansion.

M. Perrault rappelle que Richard Gingras a été préfet de la MRC de Sherbrooke pendant plusieurs années. Son mandat était de regarder l'aménagement territorial de notre grande région. Ce que je retiens de lui, c'est son grand engagement par rapport à cette activité-là.

« Richard a toujours été très, très dévoué. Il a participé à l'Union des municipalités du Québec pendant toutes les années où il a été maire. » — Une citation de Jean Perrault, ex-maire de Sherbrooke

Les deux ex-maires ont même croisé le fer lors de l'élection de 2001, après les fusions municipales. M. Gingras espérait devenir le maire de la nouvelle ville de Sherbrooke. Ça a été une bonne bataille. Il a travaillé fort et moi aussi. La population m'a choisi, mais ça n'enlève pas son engagement et sa volonté de servir la population. On doit admirer ça de quelqu'un qui a fait ça toute sa vie.

Le Centre communautaire du secteur Saint-Élie porte le nom de l'ex-maire.