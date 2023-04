Brad Treliving, directeur général des Flames, quitte l’équipe

Le contrat de Brad Treliving, qui expire le 30 juin, ne sera pas renouvelé , ajoute le communiqué. L'équipe avait offert une prolongation de contrat à Brad Treliving lors du camp en septembre, mais il l'avait refusée, préférant retarder sa décision.

La recherche d’un remplaçant a déjà commencé, ajoute l’équipe.

Nous remercions Brad pour sa contribution au cours des neuf dernières années et nous lui souhaitons beaucoup de succès, tant sur le plan personnel que [sur le plan] professionnel. Mais pour nos supporteurs et notre entreprise, nous devons aller de l’avant , écrit John Bean, président-directeur général de la Calgary Sports and Entertainment Corporation.

Il n’a toutefois pas détaillé les raisons données par Brad Treliving pour justifier son départ. « Personne n'a claqué la porte. Nous avons conclu qu'il était temps pour tout le monde de passer à autre chose », a-t-il précisé.

« C'est difficile de se séparer d’un collègue et d’un ami de qualité. » — Une citation de John Bean, président-directeur général, Calgary Sports and Entertainment Corporation

Lors du mandat de Brad Treliving, les Flames ont compilé un dossier de 324 victoires, 238 défaites en temps réglementaire et 58 défaites en prolongation ou en fusillade. L’équipe a participé aux séries cinq fois, atteignant le deuxième tour en 2015 et en 2022.

Don Maloney à l’intérim, en attendant un remplaçant

Don Maloney a occupé des postes de direction chez les Islanders, les Rangers et les Coyotes. Photo : Gerry Thomas/Flames de Calgary

En attendant de trouver un nouveau directeur général, l’intérim du poste sera assuré par Don Maloney, qui a également été promu président des opérations hockey. Ce dernier est avec l’organisation des Flames depuis 2015. Il était vice-président des opérations lors des cinq dernières saisons.

Selon lui, les directeurs généraux adjoints de l’équipe, Craig Conroy, Brad Pascall et Chris Snow, seront considérés pour remplacer Brad Treliving. Ils sont tous de bons candidats pour le poste , a-t-il mentionné, en ajoutant qu’il ne serait pas responsable [...] de ne pas regarder aussi à l'extérieur de l'organisation afin de trouver la meilleure personne possible.

Une saison difficile pour les Flames

Les Flames ne se sont pas qualifiés pour les séries éliminatoires de la Coupe Stanley pour une deuxième fois en trois saisons, malgré une récolte de 93 points.

Nous avions une excellente formation qui a performé en deçà des attentes , a reconnu John Bean, qui dirige la Calgary Sports and Entertainment Corporation. « Je n'ai pas le droit de parler de reconstruction et nous n'avons pas l'intention de prendre une décision sous le coup des émotions », a-t-il précisé.

Les Flames n'ont pas fait d'annonce concernant l'avenir de l'entraîneur-chef Darryl Sutter, dont le contrat est encore valide jusqu'à la fin de la saison 2023-2024. Le directeur général par intérim Don Maloney le rencontrera cette semaine.

« Je vais réviser tous les aspects de l'organisation, que ce soit la direction, les entraîneurs, les joueurs, les recruteurs. » — Une citation de Don Maloney, directeur général par intérim des Flames de Calgary

Plusieurs joueurs ont déçu cette saison, dont les attaquants Jonathan Huberdeau et Nazem Kadri, qui ont été acquis par Brad Treliving l'été dernier.

Jonathan Huberdeau s'est contenté d'une récolte de 55 points après avoir établi un sommet personnel avec 115 points en 2021-2022 avec les Panthers de la Floride. De son côté, Nazem Kadri a amassé 56 points après avoir lui aussi fracassé sa marque personnelle avec 87 points la saison dernière avec l'Avalanche du Colorado, avec qui il a gagné la Coupe Stanley.

Les Flames ont investi un total de 133 millions $ US dans les contrats à long terme de Jonathan Huberdeau et Nazem Kadri.

Le gardien Jacob Markstrom a également signé un contrat de six saisons et de 36 millions $ US en 2020. Après avoir été finaliste pour le trophée Vézina en 2021-2022, il a connu des hauts et des bas cet hiver.

Nous allons prendre notre temps, réviser les choses, puis passer à l'étape suivante , a conclu John Bean, le PDG de l’équipe.

Avec les informations de La Presse canadienne