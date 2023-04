Le NPD promet 300 nouveaux policiers et travailleurs sociaux en Alberta

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) de l’Alberta a présenté son plan pour assurer la sécurité publique en vue des élections provinciales du 29 mai. Parmi ses promesses les plus importantes figurent l'embauche de 300 nouveaux policiers et travailleurs sociaux et le maintien en place de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le tout pour un coût de 40 millions de dollars.

Lors d’une conférence de presse samedi, le parti a présenté un plan de sécurité publique qui s’attaque aux causes profondes du désordre public .

Les problèmes sociaux d’aujourd’hui sont de plus en plus complexes. Donc, nos solutions doivent être plus complètes , a affirmé Irfan Sabir, porte-parole néo-démocrate en matière de justice.

Ces 150 nouveaux policiers seront jumelés à 150 travailleurs sociaux et communautaires et intervenants en santé mentale et en toxicomanie. Des équipes spécialisées dans les relations avec les Autochtones seront aussi formées.

Le NPD espère que, avec ces équipes multidisciplinaires, il réussira à sécuriser les centres-villes et les transports en commun, en plus de s’attaquer aux problèmes d’itinérance, de pauvreté, de santé mentale et de toxicomanie.

Le NPD maintiendrait la GRC

Le NPD a aussi promis que, s’il est élu, il maintiendra en place la GRC .

Depuis quelques années, le Parti conservateur uni (PCU) au pouvoir explore l’idée de créer une force de police provinciale. Cette idée suscite peu d’enthousiasme auprès des municipalités albertaines, mais le conseil municipal de Grande Prairie a voté pour le remplacement de la GRC par son propre service de police municipale, le mois dernier.

Le NPD assure que cette option restera offerte aux municipalités qui souhaitent le faire, mais ne veut pas aller de l’avant avec le projet-phare de son adversaire.

« Nous devons investir dans les services de police de première ligne et non pas changer leur nom et repeindre les voitures de police. » — Une citation de Joe Ceci, porte-parole néo-démocrate en matière d'affaires municipales

Le parti prévoit un investissement initial de 10 millions de dollars dans la GRC , notamment afin de créer des unités spécialisées dans la diminution des crimes en milieu rural. Il embauchera aussi plus d’agents de probation et investira dans des programmes pour les personnes récemment relâchées de prison, pour freiner les récidives .

Cela s'ajouterait aux 32 millions de dollars que le parti donnera aux municipalités pour couvrir le coût de l’embauche de ces policiers et travailleurs sociaux. Le NPD a accusé le Parti conservateur uni d’avoir sabré 32 millions de dollars dans les budgets policiers municipaux après son arrivée au pouvoir, en 2019.

Le gouvernement conservateur uni de Danielle Smith a également promis récemment l’ajout de 100 policiers de plus à Edmonton et à Calgary en trois ans, une facture de 15 millions de dollars. Il a aussi promis des subventions de 5 millions de dollars à chaque ville pour aider au nettoyage et à la sécurisation des transports en commun. Une douzaine de shérifs ont aussi été recrutés pour patrouiller dans chacun des centres-villes.