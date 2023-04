Des athlètes du Nouveau-Brunswick participent aux Championnats du monde de cheerleading

Julie Larocque et sa collègue, Colleen Keenan, ont entraîné deux équipes au gymnase Olympia : l'équipe Olympia All Star cheerleading et l’équipe de cheerleading adaptée d’Équipe Canada.

En 2022, cette dernière a remporté la médaille d’or aux Championnats du monde à Orlando, en Floride.

Cette année, les 25 athlètes de l’équipe, issues d’un peu partout en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, veulent défendre leur titre. Au total, 45 % d’entres elles ont des déficiences physiques ou intellectuelles.

Le cheerleading adapté est un sport offert aussi ailleurs au Canada et dans le monde, est disponible au gymnase Olympia de Moncton. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Parenteau

Il y a des déficiences visuelles, auditives, des athlètes qui ont un membre artificiel ou qui sont sur le spectre de l’autisme ou [qui ont] le syndrome de Down […] il y en a que c’est au niveau mental et émotionnel aussi , indique Julie Larocque, entraîneuse de l’équipe.

Ces personnes sont jumelées avec des athlètes qui n’ont pas de limitations pour les aider à réaliser les chorégraphies.

C’est tellement une équipe spéciale parce que justement, on est capable de modifier les règles typiques du cheerleading pour cette équipe la , explique Julie Larocque.

Par exemple, un velcro sera installé sur le membre artificiel de l’athlète sans bras, afin d’y accrocher son pompon.

La para-athlète d’Équipe Canada de cheerleading adaptée, Mélanie Landry, adore pratiquer ce sport. Je vole dans les airs , dit-elle en riant. J’aime danser.

En plus des athlètes du gymnase Olympia de Moncton, deux équipes de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, participent aussi à la compétition aux États-Unis du 19 au 24 avril.

Le stéréotype de la « pom-pom girl »

Au-delà des clichés hollywoodiens sur cette discipline largement présente dans la culture sportive nord-américaine, le cheerleading est un sport qui a été reconnu par le Comité international olympique olympique à Tokyo, au Japon, en juillet 2021.

Extrêmement exigeantes, les chorégraphies spectaculaires exercées par les athlètes allient force, souplesse et précision. Elles demandent un grand niveau de concentration.

Chloé Landry, membre de l'équipe qui s'entraine au gymnase Olympia, fait du cheer depuis plus de dix ans. Elle estime qu’ils existent encore beaucoup de méconnaissance liée au sport qu’elle exerce.

Ça prend beaucoup de pratique et beaucoup de concentration pour faire le cheer , dit-elle. On utilise des chiffres pour compter. À chaque chiffre de 1 à 8, on a un différent mouvement.

Cheerleaders, meneuses de claque, pom-pom girls… S’il existe encore plusieurs variations sur leur nom, une chose est sûre : elles sont de vigoureuses athlètes. Photo : iStock

Julie Larocque et Colleen Keenan le confirment : le cheerleading demande un grand niveau de concentration.

Ce n’est pas juste [d’avoir] des pompons et d’encourager une équipe, surtout le cheerleading de type« Allstar », comme ont fait ici à Olympia Cheerleading , souligne Julie Larocque. C’est vraiment un sport super compétitif. On s’entraîne plusieurs fois par semaine. Nos athlètes viennent même à 6 h du matin une fois par semaine […] C’est un sport qui est très demandant, exigeant et difficile.

Alors que les plus forts lancent leurs coéquipiers dans les airs, les plus petits ou flexibles effectuent des figures en hauteur.

Une équipe de cheerleading adaptée de Moncton aux championnats mondiaux ÉMISSION ICI PREMIÈRE • L'heure de pointe - Acadie Une équipe de cheerleading adaptée de Moncton aux championnats mondiaux. Contenu audio de 13 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 13 minutes

Ça demande quand même beaucoup de flexibilité, surtout pour ceux qui sont dans les airs , précise Julie Larocque. Il y a souvent des gymnastes qui vont transférer aux cheerleading, donc leurs compétences sont très valables à notre sport aussi.

Il y a une place pour tout le monde , conclut Colleen Keenan, dans un esprit d’inclusivité.

D'après le reportage d'Anne-Marie Parenteau