Contrat d’Alstom : l’opposition veut plus de transparence et propose un huis clos

Les élus de la Ville de Québec seront appelés à voter, mardi, sur le contrat conclu avec Alstom pour le volet du matériel roulant du projet de tramway. Québec d’abord souhaite consulter le contrat pour le matériel roulant et connaître le coût actualisé du projet avant de se prononcer.

Les détails, dévoilés il y a quelques jours, font état d’une facture de 569 M$ pour la conception et la construction des rames et une autre de 768 M$ pour l’entretien sur une période de 30 ans.

Les élus de l'opposition officielle auraient aimé avoir accès au contrat qui sera signé entre la Ville de Québec et la multinationale française Alstom, chargée de réaliser la conception, la construction et l'entretien du matériel roulant.

Ce ne serait pas bien servir les citoyens de Québec , s’est défendu le directeur du Bureau de projet, Daniel Genest, lors du comité plénier lundi, une séance de quatre heures pour permettre aux élus de faire le point sur le dossier.

Le directeur explique que le contrat avec Alstom ne sera pas dévoilé avant la fin du processus d’appel de propositions pour le volet Infrastructures, quelque part l’automne prochain.

Le géant français Alstom était l'unique soumissionnaire en lice pour construire le matériel roulant du tramway. (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Christophe Ena

Il évoque qu’il y a des éléments dans le contrat qui peuvent influencer la suite des démarches.

Il dit agir dans un souci de maintenir un contexte de saine compétition entre les consortiums qui sont dans la course. Il serait inapproprié de dévoiler ces informations.

Opposition refroidie

Prenant la balle au bond, la conseillère de l’opposition officielle, Véronique Dallaire, a rappelé que les élus aussi ont le devoir de bien servir les citoyens.

C’est aussi notre rôle de bien servir les citoyens , a-t-elle fait valoir. Ça me laisse quand même assez refroidie , a dit la conseillère devant l’absence de réponses plus précises.

« Ce que j’entends, c’est qu’il y a de l’information sensible à laquelle nous n’avons pas accès. » — Une citation de Véronique Dallaire, conseillère du district des Saules–Les Méandres

Véronique Dallaire propose donc la tenue d’une séance à huis clos pour les élus.

Elle estime que les conseillers pourraient accepter d’obtenir plus d’informations derrière des portes closes pour voter en toute impunité. On a des obligations à titre d’élus, de confidentialité et de déontologie. J’aimerais que ce soit mis sur la table.

Facture actualisée

Les élus n’ont pas eu accès non plus au coût du projet depuis la mise à jour en raison de l’inflation.

Le Bureau de projet a cette donnée entre les mains. Le montant sera inclus dans le dossier d’affaires qui sera déposé au gouvernement du Québec le mois prochain. Ce dossier sera par la suite analysé par les équipes du gouvernement avant d’être approuvé ou non par le conseil des ministres, à l'automne.

Eric Ralph Mercier est conseiller municipal à la Ville de Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

La décision sera prise avant de connaître qui sera le soumissionnaire retenu pour le volet de construction des infrastructures du tramway.

Nous avons droit à l’information , a fait valoir le conseiller Eric Ralph Mercier, d’Équipe priorité Québec.

Il demandait à tout le moins une idée du coût de construction du tunnel court sous le boulevard René-Lévesque. Le directeur du Bureau de projet a refusé.

Délais

Par ailleurs, la Ville confirme que la mise en service du tramway pourrait se faire au printemps ou à l’été 2029. Le Bureau de projet se laisse une marge de manœuvre entre les mois d’avril et d’août.

Le calendrier prévoit une période d’essai de plusieurs mois. Dès l’été 2028, il y aura de premières séances de rodage. Le Bureau de projet tient à tenir des essais durant l’hiver avant une mise en service complète au printemps.

Le coût du projet de tramway devrait augmenter en raison de l'inflation et de la hausse des coûts des matériaux. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Ville de Québec

La Ville ne contrôle pas tous les éléments du l’échéancier, a précisé le directeur, Daniel Genest, qui estime que, dans les pires scénarios, le tramway pourrait être prêt juste avant la rentrée des classes. Ça pourrait glisser aussi tard qu'août 2029.

En attendant le feu vert du gouvernement l’automne prochain, le Bureau de projet envisage de réaliser des travaux préparatoires supplémentaires au printemps 2024.

Le déplacement des structures souterraines va bon train. Les travaux qui concernent les services de télécommunication appartenant à Vidéotron et Bell sont presque terminés. La Ville planche désormais sur les installations qui appartiennent à Energir. On s’ajuste en cours de route , précise le directeur Genest.

Espoir

Sans vouloir dire que le projet est maintenant sur la bonne voie de se réaliser, le directeur du Bureau de projet croit que les derniers mois ont démontré la volonté du gouvernement à réaliser le projet.

« Il y a un désir de faire avancer le projet. On franchit des jalons de façon régulière ces temps-ci. » — Une citation de Daniel Genest, directeur du Bureau de projet du tramway de Québec

En plus du contrat avec Alstom, Daniel Genest souligne l’avancement des acquisitions.

À ce jour, les sommes prévues pour acheter des terrains nécessaires à la réalisation du tramway sont en dessous des estimations. Même chose pour les travaux préparatoires qui se poursuivent. On est vraiment sur la coche , se réjouit-il.

D’ici la fin de l’année, près d’un milliard de dollars auront été engagés pour le projet.