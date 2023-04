La Saskatchewan n’en a peut-être pas fini avec l’hiver

De la pluie mêlée de neige touchera la région mardi après-midi, et les précipitations se changeront complètement en neige au cours de la nuit de mardi à mercredi , précise l’agence gouvernementale.

D'après Environnement Canada, les plus fortes accumulations de neige commenceront à tomber tôt, mercredi matin.

« L'accumulation totale de tous les types de précipitations pourrait s'élever à plus de 20 mm dans certaines régions. Cela pourrait grandement aggraver la situation des inondations dans certaines régions. » — Une citation de Extrait du communiqué d'Environnement Canada

L'agence indique que c'est dans l'est de la Saskatchewan, approximativement de Regina à la région des Parklands, au Manitoba, que les risques de précipitations sont les plus élevées.

Elle ajoute que les données demeurent les plus incertaines quant aux régions de l'ouest de la Saskatchewan.

Les vents soufflant en rafales atteignant 60 km/h pourraient aussi constituer des menaces, en plus de la neige, et des vents d'est modérés à forts occasionneront de mauvaises conditions routières, depuis Prince Albert jusqu'à la frontière américaine, particulièrement mercredi et jeudi, indique l'agence.

Si vous avez des projets de voyage ces jours-là, si possible, reportez-les à un autre jour - ce serait probablement le meilleur scénario. Si vous devez voyager, faites attention à l'évolution rapide des conditions , conseille le météorologue Kyle Fougère aux automobilistes.

Selon lui, d'autres alertes météorologiques telles que des avis de poudrerie et des avertissements de chutes de neige sont attendues dans les jours à venir.

Il s'agit d'un avertissement précoce concernant l'arrivée d'un système important. C'est un phénomène assez courant au printemps, mais celui-ci est assez puissant pour une de ces tempêtes , explique Kyle Fougère.

La dépression du Colorado devrait quitter la province vers la fin de la journée de jeudi, laissant derrière elle une journée de vendredi plus fraîche, précise-t-il.

Il indique cependant qu’une grande partie de la Saskatchewan peut s'attendre à ce que la neige commence à fondre d'ici le week-end, avec le retour à des températures normales.

Des veilles ou des avertissements de neige ou de tempête hivernale seront probablement publiés pour certaines régions à mesure que l'événement se rapprochera et que l'évolution de la dépression aux États-Unis se précisera, comme le précise l’agence fédérale.

Une carte en temps réel de l’évolution de la tempête  (Nouvelle fenêtre)  est accessible sur le site web d'Environnement Canada.