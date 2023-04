Les Maple Leafs prêts à retenter leur chance en séries éliminatoires

Une saison de 82 matchs plus tard, les Maple Leafs de Toronto sont prêts à retenter le coup en séries éliminatoires. Forts d'une autre belle campagne, ils ont bon espoir de pouvoir réussir là où ils ont échoué les six dernières années : au premier tour.

À l'entraînement lundi, et comme ce fut le cas tout au long de la fin de semaine, le ton était sobre dans le vestiaire des Torontois. Les joueurs n'offrent aucune garantie, mais ils se disent contents de retrouver le Lightning de Tampa Bay en séries.

Les Floridiens avaient eu le dessus sur les représentants de la Ville Reine en sept matchs l'an dernier, prolongeant ainsi leur série d'insuccès en séries d'après-saison.

Nous nous sentons vraiment bien , a dit l'ailier Alex Kerfoot. On a beaucoup grandi depuis le temps que je suis ici. On se sent de mieux en mieux avant chaque série. Maintenant, il ne faut plus que faire ce pour quoi on est là.

La pression est un privilège , a relativisé l'entraîneur Sheldon Keefe. Il y a beaucoup d'équipes qui ne jouent plus au hockey à cette période de l'année. Elles n'ont ni pression ni privilège ou occasion de jouer en séries avec le type d'équipe que nous avons.

Les Maple Leafs avaient été battus en sept matchs par le Lightning l'an dernier. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Les Torontois ont atteint le plateau des 50 victoires pour une deuxième saison de suite cette année, terminant le calendrier au deuxième rang dans la division Atlantique. Ils ont été parmi l'élite de la Ligue nationale (LNH) tant en attaque qu'en défense.

Je pense que nous avons gagné le droit d'être confiants après une saison régulière solide , a pour sa part indiqué l'attaquant Auston Matthews, qui évolue pour les Maple Leafs depuis 2016.

Le Lightning a connu une baisse de régime cette année, particulièrement en fin de saison. L'équipe floridienne n'a gagné que 14 de ses 34 derniers matchs, mais elle demeure dangereuse, croit le meilleur buteur des Maple Leafs.

Ils forment un groupe confiant aussi. Ils ont quand même pris part à trois finales de la Coupe Stanley d'affilée! Ils savent ce que ça prend [pour gagner en séries]. C'est à nous de nous dépasser pour passer ce cap , a-t-il rappelé.

Je m'attends à un adversaire qui ressemble plus à ce que l'on a vu en séries l'an dernier, plus à ce à quoi nous sommes habitués d'eux , a ajouté son entraîneur. Je pense qu'avec l'expérience qu'ils ont, on s'attend à rien de moins que leur meilleur. Et on jouera à notre meilleur niveau également.

Le Russe Ilya Samsonov sera le gardien partant des Maple Leafs en séries cette année. Photo : Associated Press / Frank Franklin II

En comparaison de l'an dernier, les deux équipes sont différentes. Elles ont subi plusieurs changements. Le Lightning a notamment perdu les services d'Ondrej Palat, Jan Ruuta et Ryan McDonagh avec lesquels il a remporté deux coupes Stanley et atteint une autre finale en 2022. Il repose cependant sur le même noyau de joueurs étoiles en Nikita Kucherov, Brayden Point et Steven Stamkos à l'avant, Victor Hedman en défense et Andrei Vasilevskiy devant le filet.

Les Maple Leafs ont quant à eux ajouté un groupe de joueurs taillés sur mesure pour le style de jeu des séries, à la date limite des échanges, avec Ryan O'Reilly, Noel Acciari, Sam Lafferty, Jake McCabe, Luke Schenn et Erik Gustafsson. Devant le filet, le Russe Ilya Samsonov a pris la relève de Jack Campbell.

Nous avons des joueurs différents, des pièces différentes de chaque côté, mais nous sommes deux équipes à forces relativement égales sur papier , a évalué Auston Matthews.

Bien que nous ayons ajouté des joueurs à notre groupe, le groupe [initial] en soi est aussi meilleur, plus aguerri et expérimenté que par le passé. Ça ajoute à l'expérience générale du groupe que nous croyons maintenant prêts à offrir une bonne opposition en séries , a dit Sheldon Keefe.

Les preneurs aux livres et bon nombre d'experts donnent d'ailleurs les Maple Leafs comme favoris pour l'emporter face au Lightning.

Peut-être que cela témoigne de la qualité de notre jeu cette année et de la façon dont nous sommes perçus de l'extérieur, mais cela n'affecte vraiment rien [dans le vestiaire]. Je veux dire par là que si nous perdons à nouveau, nous perdons. Et si nous gagnons, nous gagnons. Personne ne se souviendra vraiment si nous étions favoris ou non , a indiqué Alex Kerfoot à cet effet.