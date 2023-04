Le rapport du groupe d’experts sur la police de Thunder Bay : entre espoirs et doutes

Les dirigeants communautaires et les intervenants de Thunder Bay, en Ontario, surveilleront de près les prochains gestes qui seront posés par le Service de police de Thunder Bay (SPTB) à la suite du dépôt, jeudi soir dernier, d'un rapport mandaté par la commission civile qui gère ce corps policier pour améliorer ses pratiques.

Ce rapport prône l’adoption urgente de changements transformateurs et affirme que le statu quo et les solutions rapides ne sont plus tolérables .

Ce rapport démontre que les dirigeants du [ SPTB ] continuent de refuser d'accepter la responsabilité de leurs échecs et ne montrent aucun signe de changement , soutient la grande chef adjointe de la Nation Nishnawbe Aski ( NAN ), Anna Betty Achneepineskum, par voie de communiqué.

Il est impératif que le Service de police et la Commission des services policiers de Thunder Bay reconnaissent leurs torts et assument la responsabilité de leurs erreurs passées, selon Anna Betty Achneepineskum, grande chef adjointe de la Nation Nishnawbe Aski. (Photo d'archives) Photo : Nation Nishnwabe-Aski

Mme Achneepineskum avait déjà exigé que le SPTB ne puisse pas enquêter sur les principales affaires criminelles et que ce corps policier soit démantelé.

Il est essentiel que la haute direction du SPTB et la Commission des services policiers de Thunder Bay [ CSPTB ] reconnaissent la mise en garde émise selon laquelle le statu quo n’est plus tolérable , croit-elle.

« Si les dirigeants n’acceptent pas leur part de responsabilité, il est impossible de s'attendre à ce que des problèmes graves tels que le racisme systémique puissent même commencer à être résolus. » — Une citation de Anna Betty Achneepineskum, grande chef adjointe de la Nation Nishnawbe Aski

Énormes problèmes

Alors que le rapport souligne à gros traits le besoin de changement, les membres de la CSPTB et de son comité de gouvernance avertissent déjà que cela pourrait prendre du temps.

Les membres de la communauté doivent comprendre l'équilibre qui existe entre la réalisation effective de certaines choses et la croyance selon laquelle nous pouvons tout réaliser immédiatement , met en garde Malcolm Mercer, l'administrateur du conseil d'administration.

M. Mercer a été nommé en avril 2022 par la Commission civile de l'Ontario sur la police.

Alok Mukherjee a présenté le rapport à la Commission des services policiers de Thunder Bay jeudi dernier. Ce document comprend dix recommandations, notamment l'élaboration d'un modèle de police régional, la création d'un nouveau poste de chef adjoint pour superviser les relations avec les Autochtones et l'amélioration des relations de travail. Photo : CBC Marc Doucette

Au Canada, nous avons d'énormes problèmes qui résultent des générations de notre passé et des traumatismes multigénérationnels présents et continus pour les individus et pour les communautés , reconnaît M. Mercer.

« Il serait complètement insensé de croire qu’on pourrait régler tout ça au cours des deux prochaines années, mais ne pas se mettre immédiatement au travail le serait tout autant. » — Une citation de Malcolm Mercer, administrateur du conseil d'administration de la CSPTB

Nous avons beaucoup de travail à faire, mais je pense que c'est un travail très important , avance Karen Machado, une des six personnes du comité de gouvernance du CSPTB chargées d’examiner le rapport et d’y répondre.

Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais je sais que nous sommes très déterminés à commencer le travail et à l'examiner [le rapport], à établir des priorités , ajoute-t-elle.

Karen Machado est une des deux femmes autochtones qui ont été nommées à la Commission des services policiers de Thunder Bay. Elle est membre de la Red Rock Indian Band. Photo : CBC Marc Doucette

Certains dirigeants des Premières Nations qui représentent les habitants de Thunder Bay s’avouent prudemment optimistes.

Je pense que ces recommandations sont opportunes, mais il faut qu'il y ait un suivi , dit Melvin Hardy, grand chef adjoint de la Nation anishinabek pour la région Supérieur Nord.

M. Hardy ainsi que David Paul Achneepineskum, directeur général du conseil tribal de Matawa, ont tous deux déclaré être satisfaits de certains développements récents, notamment la nomination de deux femmes des Premières Nations à la CSPTB et l'embauche récente de Darcy Fleury en tant que nouveau chef de police du SPTB .

La tâche qui attend M. Fleury s’annonce colossale puisque le rapport du groupe d'experts a émis un grand nombre de mesures qui doivent être mises en œuvre par le chef du SPTB .

L'une d’elles stipule que le nouveau chef de police doit examiner et traiter immédiatement les plaintes et les représailles en matière de droits de la personne pour rétablir la paix sur les lieux de travail , comme l’indique le rapport.

Le chef n'a aucune autorité en vertu de la Loi sur les services policiers pour traiter ces plaintes et je doute fort qu'il ait le temps, tout en dirigeant un service de police, de s'engager dans un tel processus , affirme l'avocate Chantelle Bryson.

L'avocate Chantelle Bryson représente plus d’une douzaine d’agents, de fonctionnaires et de membres de la communauté qui ont déposé des plaintes en matière de droits de la personne. (Photo d'archives) Photo : Avec la permission de Chantelle Bryson

Il revient plutôt à la CSPTB , en tant qu’employeur, de jouer un rôle actif dans la lutte contre les violations présumées des droits de la personne , croit Mme Bryson.

Appel aux instances gouvernementales

Une des principales conclusions de ce rapport du groupe d'experts porte sur l'appui financier que les gouvernements provincial et fédéral pourraient fournir afin que les changements nécessaires voient le jour.

La tenue d’enquêtes inadéquates, la mauvaise gestion des dossiers et l'incapacité à résoudre les problèmes urgents ne sont pas le résultat d'un sous-financement, ils sont un échec du leadership , rétorque toutefois Mme Achneepineskum.

Cette recommandation se trouve cependant dans d’autres rapports et a été formulée par d’autres commissions.

Elle se trouve notamment dans le récent rapport de la commission d'enquête qui s’est penchée sur les meurtres en Nouvelle-Écosse ou dans celui de l'enquête Rouleau sur les mesures d’urgence en réponse aux manifestations des convois à Ottawa, soutient Michael Kempa, criminologue à l'Université d'Ottawa et spécialiste en gouvernance policière.

Il n’y a rien de sorcier dans ces réformes. Il s’agit de recommandations très bien établies et empiriquement fondées pour entamer une réforme des services policiers , explique M. Kempa.

« Il s'agit davantage de la volonté et de la compétence pour mettre en œuvre ces réformes […] et nous avons maintenant vu les conséquences catastrophiques qui découlent de l'inaction. » — Une citation de Michael Kempa, criminologue à l'Université d'Ottawa et spécialiste en gouvernance policière

Un porte-parole du solliciteur général de l’Ontario a déclaré que le ministère examine le rapport et évaluera soigneusement les recommandations .

Pour Patty Hajdu, ministre fédérale des Services aux Autochtones et députée de Thunder Bay–Supérieur Nord, le rapport montre clairement qu'il reste beaucoup de travail à faire et qu’il faut le faire beaucoup plus rapidement […] Il est temps que toutes les parties s’unissent pour faire cet important travail .

Un porte-parole de Marco Mendicino, le ministre fédéral de la Sécurité publique, a ajouté que le gouvernement continue de travailler à l'amélioration et à l'expansion des services de police autochtones et qu'il travaillera en étroite collaboration avec toutes les parties sur les questions soulevées par le rapport final.

Avec les informations de Logan Turner, CBC