C’est un départ pour la collecte des bacs bruns en Mauricie

Les Trifluviens sont les premiers, à partir de cette semaine, à mettre leur bac brun sur le bord de la rue. Le déploiement se poursuivra ensuite à Shawinigan, dans les MRC des Chenaux, de Mékinac, puis de Maskinongé.

Parmi les matières acceptées dans le bac brun, mentionnons les restants de table, les résidus verts, comme le gazon, ainsi que les cartons et papiers souillés.

Les sacs de plastique, qu’ils soient biodégradables ou non, ainsi que les couches, les vêtements et le bois traité font partie des matières qui ne vont pas dans le bac brun.

Début de la collecte des matières organiques Début de la collecte des matières organiques Date Municipalités Semaine du 17 avril Trois-Rivières Semaine du 1er mai Shawinigan Semaine du 29 mai Batiscan, Champlain, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-Maurice, Saint-Narcisse, Saint-Prosper-de-Champlain, Saint-Stanislas, Sainte-Anne-de-la-Pérade et Sainte-Geneviève-de-Batiscan Semaine du 5 juin Grandes-Piles, Hérouxville, Lac-aux-Sables, Saint-Adelphe, Sainte-Thècle, Saint-Roch-de-Mékinac, Saint-Séverin, Saint-Tite et Trois-Rives Semaine du 12 juin Charette, Louiseville, Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Barnabé, Saint-Boniface, Sainte-Angèle-de-Prémont, Saint-Édouard-de-Maskinongé, Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Étienne-des-Grès, Sainte-Ursule, Saint-Justin, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Mathieu-du-Parc, Saint-Paulin, Saint-Sévère et Yamachiche

Il faut changer ses habitudes

Dès le jour 1, ce qu’on voit c’est qu’il y a des bacs en bordure de rue, on a une belle participation , se réjouit Sylvie Gamache, conseillère en communication pour Énercycle. Si plusieurs attendaient ce jour avec impatience, d’autres l’avaient tout simplement oublié… ou ignoré.

Quand il y a des changements d’habitudes qui sont demandés à la population, la résistance est très normale , fait remarquer Lauréanne Daneau, directrice générale d’Environnement Mauricie. Elle ne s’étonne pas d’entendre une minorité très bruyante qui s’exprime et qui n’a pas le goût de changer ses habitudes. On constate que quand ça touche les poubelles, il y a quelque chose de très émotif et sensible , dit Lauréanne Daneau.

Pas plus de camions sur les routes

Des personnes rencontrées doutaient des bienfaits du bac brun puisqu’il faut utiliser d’autres camions de collecte sur les routes. Ce à quoi le maire de Shawinigan et président d’Énercycle, Michel Angers, rétorque que les collectes d’ordures seront moins fréquentes avec l’arrivée du bac brun. La directrice générale d’Environnement Mauricie partage son avis.

« Tant qu’on est en train d’implanter ce changement, cette pratique, oui, il va y avoir un peu plus de camionnage, mais c’est sur une très courte période. En éliminant la moitié du contenu de notre bac noir, on va réduire la fréquence des camions. Il va y avoir une organisation du calendrier des collectes et il n’y aura pas de camion supplémentaire. D’un point de vue environnemental, ce point de vue là ne tient pas la route. » — Une citation de Lauréanne Daneau, directrice générale d’Environnement Mauricie

La directrice générale fait également remarquer que les gens ont tendance à associer le bac brun aux résidus alimentaires. Mais 50 % des matières organiques, ce sont des résidus verts , c'est-à-dire de la pelouse, des branches, des feuilles. Ces résidus ne se retrouveront pas dans un site d’enfouissement.

Les bacs bruns sont acheminés au centre de traitement d’Énercycle à Saint-Étienne-des-Grès. En attendant l’usine de biométhanisation, ces matières sont ensuite redirigées vers d’autres installations à l’extérieur de la région.

D'après une entrevue réalisée à l'émission En direct et les informations de Jacob Côté