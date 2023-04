Six caribous femelles mis en captivité en Gaspésie

Ce sont finalement six femelles gestantes qui ont été capturées afin de protéger leurs faons des prédateurs comme l’ours noir et le coyote. L’opération s’est déroulée du 18 mars au 6 avril.

Une fois la mise bas terminée, les femelles et les faons seront maintenus dans ces enclos pendant cinq à six mois. Les bêtes devraient être remises en liberté à la fin de l’été.

Lors de la capture, les caribous ont été repérés par hélicoptères et capturés au lance-filet. Sur place, les spécialistes ont réalisé des échographies pour vérifier si la femelle portait bel et bien un faon. La bête a été mise sous contention physique afin d’assurer sa sécurité durant cette manœuvre délicate. Les femelles gestantes ont été anesthésiées puis héliportées jusqu’à l’enclos, où elles ont été prises en charge par une équipe de spécialistes.

Une seconde échographie a ensuite été effectuée de même que différents prélèvements pour s’assurer de l’état général de l’animal.

Le ministère de la Faune précise que les animaux sont en période d’acclimatation, mais se portent bien. Du personnel spécialisé est sur place en permanence.

Les enclos n'ont qu'une seule porte pour tous les enclos, ce qui limite l'accès des prédateurs. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : ministère de la Faune

Le troupeau de la Gaspésie ne compterait plus que 34 bêtes et potentiellement qu’une quinzaine de femelles, selon les observations du dernier inventaire réalisé en 2021. C’est parce que le déclin se poursuit et que la survie des faons demeure faible que le Ministère a lancé cette opération qui lui aura coûté plus de 2,3 millions de dollars.

L’opération de capture aurait dû avoir lieu l’an dernier, mais la construction des enclos n’était pas terminée.

Le ministère de la Faune gère depuis plusieurs années un programme de contrôle des prédateurs. De même, le Ministère a entrepris récemment de fermer les chemins forestiers utilisés par les prédateurs pour atteindre facilement les sommets fréquentés par les caribous.

Deux caribous mâles ont aussi été capturés. Ils ont été munis de colliers émetteurs puis relâchés immédiatement.

Ce n’est pas la première fois que les biologistes ont recours à la télémétrie pour obtenir des données sur les caribous de la Gaspésie. D’autres études du genre ont aussi été réalisées au cours des années.