Une première foreuse autonome développée en Abitibi-Témiscamingue

La foreuse est entièrement conçue et produite dans la région par le Groupe Rouillier. Commercialisée depuis peu, elle était sur la planche à dessin depuis 2014 et à l’essai pendant deux ans.

Le prototype est toujours utilisé à 1300 mètres sous terre, à la mine Goldex d’Agnico-Eagle, à Val-d’Or.

Le prototype de la foreuse autonome qui est à l'essai depuis deux ans à la mine Goldex. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

On fabrique les foreuses Versadrill chez MBI Global ici, à Val-d’Or. Et à Rouyn-Noranda, on fabrique ce qui va dans le trou de forage, notamment les tiges de forage. Notre équipe d’ingénierie a développé cette foreuse. Forages Rouillier teste la foreuse et apporte son grain de sel. C’est une foreuse développée par des foreurs , explique Mario Rouillier, président du Groupe Rouillier.

En contact avec la surface

Dotée d’un support informatique, la foreuse autonome est plus facile à opérer. Elle est aussi connectée au réseau haute vitesse LTE de la mine, ce qui lui permet de transmettre des données à la surface en temps réel.

Qu’on soit à Québec, à Montréal ou ici, à Val-d’Or, on est capables de suivre ce qu’elle fait. On peut dire à l’opérateur, par exemple, qu’elle a un problème avec la pompe hydraulique numéro 3. On est capables de produire beaucoup de données qu’on pourrait remettre, par exemple, aux géologues ou aux ingénieurs de la mine. Mais elles nous servent à nous aussi, quand on teste des forets diamantés, par exemple , fait valoir Mario Rouillier.

Mario Rouillier, président du Groupe Rouillier, qui englobe notamment MBI Global et Forages Rouillier. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Plus performante

La foreuse autonome utilise aussi les données qu’elle accumule pour améliorer ses performances. Elle peut interpréter un changement dans la roche, des failles ou un manque d’eau.

Sans dire qu’elle prédit la formation rocheuse qui s’en vient en avant, elle s’ajuste avec les formations rocheuses. Elle se protège également. Elle a beaucoup moins de bris qu’une foreuse traditionnelle , souligne Mario Rouillier.

Rose Gauthier, de Forages Rouillier, manipule ici manuellement l'une des nombreuses tiges utilisées par la foreuse autonome pour ce forage long trou. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

De la manière qu’elle fore, elle arrive dans un radius plus précis. Pour un trou de 400 mètres, on arrive à 4,3 mètres dans une cible géologique, alors que pour une foreuse ordinaire, souvent, ça varie entre 20 et 40 mètres. Ça, ce n’était pas prévu, mais on est agréablement surpris. C’est peut-être ce qui explique que la mine nous a demandé une deuxième foreuse autonome , ajoute le président du Groupe Rouillier.

Et selon lui, ce n’est qu’un début pour cette foreuse qui attire déjà l’attention d’entreprises de forage jusqu’à l’international.

C’est de l’intelligence artificielle, alors la machine va toujours apprendre. La roche n’est jamais pareille sous terre, la profondeur n’est jamais la même. La machine apprend toujours. Et il va toujours y avoir du développement, comme dans l’aviation ou l’automobile , estime Mario Rouillier.

En vidéo : Regardez la foreuse autonome à l'oeuvre à la mine Goldex

Vers un seul opérateur

Alain Beauchesne manipule une tige de forage avec l'appareil zéro gravité, qui est toujours en développement. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Après avoir consacré beaucoup d’efforts sur les fonctions de forage, l’équipe à l'origine de la foreuse autonome planche maintenant sur le volet ergonomique. L’objectif à court terme, c’est qu’une seule personne soit nécessaire au lieu de deux pour opérer la foreuse. L'objectif à long terme est que la personne puisse en opérer deux en même temps. Le tout, avec le moins d’efforts et de risques de blessures possible.

Un manipulateur zéro gravité est donc en développement pour déplacer sans effort les tiges de forage, qui peuvent peser jusqu'à 35 kilos.

Le but, c’est vraiment de ne pas avoir à soulever manuellement chaque tige. Il faut imaginer que, sur un trou de forage de 1000 ou de 1500 mètres sous terre, on a à déplacer plusieurs de ces tiges. On veut vraiment minimiser les efforts physiques dans l’environnement de travail de la foreuse. On a même dit [que] pour qu’un foreur, à la fin de sa journée, [il] soit prêt à aller au gym parce qu’il n’a pas assez travaillé physiquement! , observe avec humour Alain Beauchesne, directeur de l’ingénierie chez MBI Global.

Un système de lecteurs optiques permet aussi de sécuriser l’environnement pour les travailleurs.