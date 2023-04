Les étudiants retournent en classe à l’UPEI avec plusieurs inquiétudes en tête

Les étudiants de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard (UPEI) étaient soulagés de retourner en classe lundi matin, après une interruption de plus de trois semaines en raison de la grève des professeurs.

Mais ils savent aussi que les deux prochaines semaines seront difficiles, car ils n’auront que cette courte période pour tenter de rattraper ce qui a été perdu depuis le 20 mars. Certains étudiants craignent que la charge soit trop lourde pour un si court laps de temps.

Heureusement, la période d’examen a été annulée dans tous les programmes. Cette période sera utilisée pour l’enseignement en rattrapage jusqu’à la fin de la session, prévue pour le 28 avril.

Les étudiants sont de retour en classe lundi matin sur le campus de l'UPEI. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Une centaine d'étudiants ont d’ailleurs manifesté lundi matin contre les conditions du retour en classe, particulièrement celles liées aux évaluations de la fin de semestre. Ils craignent que la charge d’études plus lourde nuise à leur rendement universitaire.

D’autres étudiants redoutent des problèmes dans les évaluations de fin d'année. Selon l'université, les étudiants pourront faire appel à une révision de leurs notes, s'ils le jugent nécessaire.

Des pertes irrécupérables?

Pour plusieurs personnes, ce sera difficile de changer leur routine après quatre semaines à la maison. Ça change la perspective. Personnellement, ce sera difficile de changer de méthode , admet Kailey Gallant, étudiante en première année en biologie.

Kailey Gallant est inscrite en première année en biologie à l'UPEI. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Elle évalue avoir beaucoup perdu durant cette grève et ses études en ligne n’ont pas rapporté autant que des cours en présentiel, précise-t-elle.

« Pour une étudiante en première année comme moi, être en classe est important pour les notes et l’expérience. Heureusement, nous n’aurons pas d’examen. Je suis contente. Mais deux semaines, ça ne sera pas assez pour tout rattraper. C’est très énervant. » — Une citation de Kailey Gallant

Incertitudes pour les étudiants étrangers

Shiran Prajapati est un étudiant étranger à l’université prince-édouardienne. Cette grève a causé en lui beaucoup d'incertitudes sur la suite des choses et sur comment il allait en arriver à terminer son semestre.

On a perdu tellement de classes que je suis dans l’incertitude. Que va-t-il arriver maintenant que nous n’avons plus d’examen? C’est un gros point. C’est le chaos, car certains professeurs devront ajuster leurs méthodes pour attribuer les notes , soutient-il.

Shiran Prajapati est un étudiant étranger à l'UPEI. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Pour lui et les étudiants étrangers, les conséquences sont encore plus importantes. Des billets d’avion de retour sont déjà achetés et il y a des contrats de loyer à respecter.

À ce sujet, il y a très peu d’info de la part de la direction de l’Université, qui a déclaré qu’une compensation financière serait possible, mais il fallait que la grève se termine pour que les estimations puissent être faites.

Qu'est-ce qu'ils vont faire pour les classes perdues cette fois-ci ? Parce que nous avons payé l'intégralité des droits et qu'en tant qu'étudiant étranger, nous avons payé le double des droits. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à propos de leur compensation financière? a-t-il ajouté.

Retrouver sa routine

Clara Jacy termine sa première année en éducation. Elle était heureuse de retrouver sa routine de classe après 26 jours de pause forcée.

C’est bon d’être ici , avoue-t-elle devant le campus universitaire. Ç’a été une longue grève et on a eu peur de ne pas terminer l’année. C’est bon de voir que l’on a pu trouver une solution.

Clara Jack est en première année en éducation à UPEI. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

À son avis, il sera difficile de tout reprendre ce qui a été perdu dans les deux prochaines semaines. Elle craint que des étudiants de certains programmes, comme ceux en sciences, ne puissent pas recevoir un enseignement essentiel d’ici au 28 avril.

Il y a des choses qu’on a manquées qu’on ne pourra pas reprendre ou que nous reprendrons de la mauvaise façon. Ce sera difficile pour beaucoup d’étudiants , pense-t-elle.

D’après des informations de Gabrielle Drumond