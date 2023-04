Une tempête printanière attendue dans le sud-ouest du Manitoba

Un mélange de pluie et de neige est attendu entre mardi et jeudi dans le sud-ouest du Manitoba, selon Environnement Canada. L'agence, qui a émis une veille de tempête, prévoit que 10 à 20 cm de neige pourraient tomber d'ici la fin de l’épisode météorologique.

L'accumulation totale de tous les types de précipitations pourrait s'élever à plus de 20 mm dans certaines régions, ce qui pourrait grandement aggraver la situation des inondations dans certaines régions , écrit Environnement Canada sur son site web.

De mauvaises conditions routières sont attendues, et des vents forts associés à de la neige pourraient réduire la visibilité, notamment avec la poudrerie. Environnement Canada prévoit aussi des vents forts de 60 à 80 km/h.

Le pire, vraiment, c’est mercredi et jeudi , précise la météorologue d’Environnement Canada Natalie Hasell.

On attend des conditions plutôt difficiles, pas particulièrement inouïes par contre, pour la mi-avril. On peut avoir de la neige dans le sud du Manitoba jusqu’en mai, si on regarde les normes climatiques , ajoute-t-elle.

Selon la météorologue, il demeure une incertitude en ce qui concerne l'évolution de la tempête, notamment la transition entre la pluie et la neige, mais aussi la quantité de neige qui tombera.

Selon Environnement Canada, en raison des conditions routières attendues, il est recommandé d’éviter d’être sur la route pendant cette période et d’avertir son entourage en cas de déplacement potentiel.

Une carte en temps réel de l’évolution de la tempête  (Nouvelle fenêtre) est accessible sur le site web d'Environnement Canada.