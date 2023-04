Sainte-Anne-de-la-Pérade aux prises avec des problèmes de chats, selon un organisme

Sainte-Anne-de-la-Pérade est aux prises avec un problème de surpopulation de chats, selon le Refuge CRM, qui s’occupe de chats et chiens rescapés en Mauricie et au Centre-du-Québec. La Municipalité affirme travailler sur un projet de règlement, mais avoue que ce n’est pas la priorité du conseil. La mairesse affirme ne pas avoir reçu de plaintes de citoyens à ce sujet.

L'organisme Refuge CRM était jusqu'à tout récemment mandaté par la Municipalité pour veiller au bien-être des chats sur son territoire, mais a pris la décision de couper les ponts avec elle parce qu’il juge que les élus tardent trop à légiférer sur la question des félins.

« À Sainte-Anne-de-la-Pérade, on a attrapé plus que 116 chats de colonie et il en reste encore. » — Une citation de Mélanie Arton, gestionnaire et copropriétaire du Refuge CRM

Il y a beaucoup de chats errants et beaucoup de propriétaires aussi qui ne stérilisent pas leurs animaux et qui les envoient dehors, ce qui crée aussi de la surpopulation , affirme la gestionnaire et copropriétaire du Refuge CRM, Mélanie Arton. Elle précise que le problème s’est aggravé avec la pandémie.

Mme Arton souhaiterait, par exemple, qu'une limite de chats par immeuble soit imposée et que la stérilisation soit obligatoire.

La mairesse de Sainte-Anne-de-la-Pérade, Suzanne Rompré, souligne que le problème n’a pas été porté aux oreilles de la Municipalité. Je n’ai pas eu d’appels de citoyens se plaignant d’un surcroît de chats , affirme la mairesse.

La Municipalité évalue l'idée de recourir aux services de la SPA Mauricie pour s’intéresser à cet enjeu, mais souligne que cela viendrait avec un coût pour les citoyens.

Peu de communautés rurales ont des règlements sur les chats. Saint-Maurice est l'une des seules administrations dans la MRC des Chenaux à avoir légiféré en la matière.

Dans les rues, les citoyens sont divisés. La surpopulation de chats semble toucher certains secteurs plus que d'autres.

D’après le reportage de Charles-Antoine Boulanger