Les bâtiments commerciaux abandonnés créent des maux de tête au Cap-Breton

Earlene MacMullin dit qu'elle reçoit de nombreuses plaintes concernant des bâtiments couverts de graffitis et barricadés qui sont également utilisés par des personnes à la recherche d'un abri et des adolescents à la recherche d'un lieu de rencontre.

Ma plus grande préoccupation est la santé et la sécurité des personnes qui pénètrent à l'intérieur , explique la conseillère, dont le district couvre une grande partie du centre-ville de North Sydney.

L'ancien bureau de Postes Canada sur l'avenue Archibald, notamment, fait réagir les résidents. La conseillère explique que la structure est près des magasins des panneaux sur le bâtiment avise qu’il y a possibilité de contamination.

C'est au cœur de notre ville , dit Earlene MacMullin. Vous ne pouvez pas le manquer. C'est juste en face de notre légion. Ses fenêtres sont brisées, il y a de la peinture partout, et il y a des signes de danger biologique à cause de l'amiante à l'intérieur.

La conseillère Earlene MacMullin craint que quelqu'un ne se blesse en s'introduisant par effraction dans ces immeubles abandonnés. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Il y a environ 400 immeubles vacants dans la Municipalité régionale du Cap-Breton, dont environ 10 % sont d'anciens bureaux commerciaux.

Depuis des années, la Municipalité tente de réduire le nombre de ses maisons abandonnées en démolissant plus d'une douzaine de bâtiments par an.

La plupart des bâtiments rasés sont des maisons unifamiliales ou des duplex, dont la démolition coûte environ 10 000 $ chacun.

La Municipalité régionale du Cap-Breton démolit généralement une douzaine de maison abandonnée de ce genre chaque année. Photo : Radio-Canada / Christian Roach

La démolition d'un bâtiment commercial commence généralement autour de 300 000 $ en raison de la complexité de l'élimination des débris et des matières dangereuses.

Les bâtiments commerciaux, nous n'en traitons pas autant parce qu'ils sont généralement plus grands, beaucoup plus chers et qu'ils présentent beaucoup plus de risques à gérer , dit Paul Burt, directeur de la construction, de la planification et des permis de la Municipalité régionale du Cap-Breton.

Cela signifie que nous finissons par garder ces grands bâtiments pendant un certain temps jusqu'à ce que le propriétaire puisse s'en occuper, soit par une vente, soit par une démolition.

Ça veut dire travailler avec les propriétaires pour assurer la sécurité des bâtiments. Et lorsqu'un propriétaire ne s'y conforme pas, le personnel municipal fermera l'immeuble et lui enverra la facture.

Le gestionnaire de la planification de la Municipalité régionale du Cap-Breton dit avoir reçu de nombreuses plaintes concernant l'état de cet ancien bâtiment de la rue Dorchester à Sydney, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Erin Pottie

Parmi les bâtiments qui amassent le plus de plaintes, il y a aussi un ancien espace de bureau près du quartier des affaires à Sydney. Paul Burt dit que le bâtiment abandonné et disgracieux est notoire dans le centre-ville de Sydney .

Il ajoute que le propriétaire travaille à la rénovation du bâtiment de la rue Dorchester depuis quelques années maintenant.

Au total, la Municipalité reçoit environ 700 plaintes concernant ces propriétés chaque année. Paul Burt explique que ces propriétés attirent généralement la colère des résidents parce qu'elles sont dangereuses, disgracieuses ou pleines d'ordures.