La Côte-Nord honore ses bénévoles et en cherche de nouveaux

Dans le cadre de la 49 e Semaine de l’action bénévole, les centres d’action bénévole de Baie-Comeau et de Sept-Îles rendent hommage à ceux qui consacrent de leur temps aux causes qui leur tiennent à cœur.

Un déjeuner de reconnaissance a eu lieu samedi à Sept-Îles afin de reconnaître les quelques centaines de personnes qui s’impliquent chaque année dans leur communauté.

Bien que le déjeuner était dédié aux bénévoles, l’événement était tout de même ouvert au public. La directrice générale du Centre d’action bénévole, le Virage n’a pas raté l’occasion de faire du recrutement.

Il y a des bénévoles et on veut les remercier , indique Karoline Gilbert. Mais si on veut que notre ville soit dynamique, ça nous prend de nouveaux bras.

La directrice générale du Centre d'action bénévole Le Virage de Sept-Îles, Karoline Gilbert, cherche des bénévoles prêts à s'impliquer de manière ponctuelle. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

La directrice générale a pris du temps lors du brunch de samedi pour sillonner les rangées de convives. Sa mission : dénicher des personnes qui souhaitent s’impliquer, ne serait-ce que sur une fréquence ponctuelle.

« On fait face à une pénurie de bénévoles, que ce soit au sein des organisations culturelles ou sportives, ou même dans les écoles. » — Une citation de Karoline Gilbert, directrice générale du centre d'action bénévole le Virage

Elle estime qu’il manque actuellement entre dix et quinze bénévoles à Sept-Îles. Des bénévoles qui sont là tous les jours, on en a déjà. Ce qu’il nous faut, ce sont des bénévoles qui offrent à peine deux heures de leur temps chaque mois.

Des bénévoles qui répondent présents lorsque quelqu’un est malade ou bien lorsque quelqu’un part en voyage. Il nous faut des noms à inscrire dans la banque de disponibilités du centre d’action bénévole , indique Mme Gilbert.

À la recherche de jeunes bénévoles

Les défis sont les mêmes à Baie-Comeau. Le centre d’action bénévole le Nordest célèbre la Semaine d’action bénévole sous les thèmes de la relance de l’engagement et de la résilience communautaire.

Après la pandémie, il est important pour nous de souligner les bénévoles qui demeurent impliqués, ainsi que tous ceux qui ont décidé d’emboîter le pas , affirme sa directrice générale, Marie-Ève Boivin.

Elle indique tout de même que les besoins sont évidents, depuis quelques années. Son équipe ratisse les milieux propices à trouver des personnes prêtes à s’engager. Une démarche qui les amène jusque dans les salles de classe.

Marie-Ève Boivin, directrice générale par intérim du centre d'action bénévole le Nordest, cherche à ce que les jeunes développent l'habitude de consacrer de leur temps au bénévolat. (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Alexie André Belisle

On s’implique beaucoup dans les écoles, on veut aller chercher les jeunes et leur faire découvrir ce mode de vie [de bénévolat].

La directrice générale du Virage, à Sept-Îles, pense également que l’avenir du bénévolat se trouve auprès des jeunes. Le bénévolat n’est pas juste une affaire de retraités, ça appartient aussi aux gens qui sont encore sur le marché du travail , lance Karoline Gilbert.

Cette année, c’est le couple du médecin-athlète Laurent Duvernay-Tardif et de la commissaire en art contemporain Florence Dubé-Moreau qui forme le duo d’ambassadeurs nationaux pour la Semaine d’action bénévole.

Des activités au calendrier

C’est sous le thème Bénévolons à l’unisson que se déploiera cette semaine une foule d’activités sur la Côte-Nord. Un événement 5 à 7 aura d'ailleurs lieu à Sept-Îles mardi soir, suivi d’une conférence qui portera sur l’engagement.

À Forestville, la population est invitée vendredi à réaliser trois toiles, avec l’artiste peintre Linda Isabelle, dans le cadre de la Semaine d’action bénévole.