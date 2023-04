Alex Belzile, un hockeyeur inspiré et inspirant

Ça longtemps que je joue au hockey. [...] En tant que Québécois, c’est le but ultime de jouer dans la ligue nationale, et surtout pour le Canadien, c’est un rêve de petit jeune et d’avoir la chance de faire ça pas seulement quelques matchs, mais sur une base régulière depuis presque la fin du mois de janvier, c’est vraiment une très bonne expérience , a affirmé Alex Belzile en entrevue à Info-réveil, lundi matin.

La saison du joueur de 31 ans qui a été rappelé par le Canadien à la fin janvier s'est terminée abruptement au début du mois en raison d'une fracture à la jambe. Mais il prend les choses avec philosophie.

Ça devrait super bien se guérir et ça ne devrait pas nuire à mon été en général , estime-t-il.

Avant cette blessure, les efforts du hockeyeur bas-laurentien ont porté fruit. Il a inscrit son premier but dans la Ligue nationale de hockey à son 507e match au niveau professionnel et a ensuite obtenu 5 autres buts et 8 aides pour le CH pendant les 31 rencontres qu'il a disputées au sein de l'équipe.

« Je suis très fier de prouver que quand tu mets les efforts, la bonne attitude, il va y avoir des résultats au bout de la ligne. » — Une citation de Alex Belzile

Alex Belzile estime que son expérience lui a aussi permis d'être mieux préparé psychologiquement à défendre les couleurs du Canadien.

Quand tu gagnes en maturité et que tu arrives dans une ligue plus expérimentée, tu vas être plus calme face à l’approche, face aux games. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, mais pour moi personnellement, je suis arrivé plus confiant et plus calme que les autres années , raconte-t-il.

L'attaquant est maintenant en nomination pour le trophée Bill-Masterton, remis à un joueur de la Ligue nationale qui incarne le mieux les qualités de persévérance, d'esprit sportif et de dévouement pour son sport.