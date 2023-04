Restaurer les conteneurs dans les foyers de soins sera « complexe », selon Soins communs

Soins commun estime que de gérer et de restaurer les conteneurs qui ont servi aux visites dans les foyers de soins sera une opération « complexe ». L’organisme a lancé un appel d'offres pour ce projet, dont le coût est évalué à environ 5 millions de dollars.

Santé Manitoba a mandaté Soins commun pour coordonner le retrait de 105 conteneurs dispersés dans toute la province.

D'après un porte-parole, les conteneurs de visite gênent les voies de sortie, les trottoirs et des systèmes de sécurité dans plusieurs foyers. Une expertise est nécessaire pour superviser ce travail de restauration complexe , ajoute-t-il.

Cet appel d’offres s’ajoute celui visant à déterminer l’avenir de ces conteneurs, lancé en mars. La province cherche en effet à donner, vendre aux enchères au plus offrant ou à démolir et recycler ces conteneurs.

Pendant la pandémie de COVID-19, en 2020, le gouvernement manitobain a reconverti ces conteneurs en lieu où les familles des résidents de foyers de soins pouvaient retrouver leurs proches.

Le coût total de ce projet, qui comprenait aussi 57 cabines intérieures, était initialement estimé à 18 millions de dollars. Il s’est plutôt chiffré à près de 73 millions de dollars avec l'investissement initial et les coûts opérationnels, selon un porte-parole du gouvernement provincial.

Pour la directrice de Manitoba Association of Residential Community Care Homes for the Elderly (MARCHE), Julie Turenne-Maynard, aucun des foyers membres de son association ne conserveront ces capsules de visite.

Ils espèrent simplement que la province, qui leur a demandé de les installer, prendra la responsabilité de les enlever , souligne-t-elle. MARCHE représente des organisations privées à but non lucratif qui gèrent des logements pour personnes âgées, y compris des foyers de soins.

Selon Julie Turenne-Maynard, les conteneurs ne sont plus utilisés, puisque le financement servant à fournir le personnel nécessaire à leur fonctionnement a été coupé.

La directrice de MARCHE note toutefois que les visites des familles aux résidents étaient importantes pendant la pandémie de COVID-19, mais qu'il y avait peut-être des moyens plus efficaces de le faire.

À l'époque, le gouvernement a estimé qu'il devait aller de l'avant avec [les conteneurs de visite] afin de répondre à la demande , reconnaît-elle.

D'après l'appel d'offre de Soins commun, les travaux devraient commencer en mai et le projet devrait être finalisé à la fin du mois de septembre.

Avec les informations de Kristin Annable et Joanne Levasseur